Erzurum Şehir Hastanesi ve TÜSEB iş birliğiyle geliştirilen yapay zekâ destekli periferik yayma cihazı, hematoloji uzmanı bulunmayan il ve ilçelerde kan hücrelerini otomatik tanıyıp sınıflandırarak uzmanlara uzaktan inceleme olanağı sunuyor ve hastaların sevk sürecini kolaylaştırıyor.

HEDEF KÜÇÜK İL VE İLÇELER

Prof. Dr. Konca Altınkaynak geliştirilen cihazla ilgili şunları söyledi:

"Hematoloji uzmanı olmayan il ve ilçedeki hastalara bulundukları yerde periferik yayma yapmak amacıyla geliştirilen cihaz, kan hücrelerinin morfolojisini, şekline göre yapay zekâ ile tanıyor ve tasnifliyor. Daha sonra 5 hematoloji uzmanı, hastaların kan hücrelerinin görüntülerini uzaktan erişimle inceleyip duruma göre sevke karar veriyor.

Üretilen cihazlar 10 ile dağıtıldı ve validasyon çalışmalarına başladık. Amacımız, büyük hastanelerin yanı sıra Aydın Didim’de, Nazilli’de, Gebze’de, Iğdır, Artvin, Ardahan ve Bitlis gibi küçük il ve ilçelerde hematoloji uzmanın bulunmadığı yerlerde uzaktan erişimle hasta kan sonuçlarının görülmesi ve sevkine karar verilip verilmemesiydi."

