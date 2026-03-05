MEB, okul öncesi çocukların öz düzenleme ve dikkat becerilerinin gelişiminde ailenin rolüne dikkat çekti.

MAHMUT ÖZAY- Millî Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul öncesi eğitim seviyesindeki çocukların ailelerine yönelik hazırlanan Aile Eğitim Bülteni’nin mart sayısında öz düzenleme ve dikkat kavramları ile dikkat becerisinin yaşa göre gelişimi ele alındı.

Bu yaş grubunda çocukların zaman zaman sabırsızlanması, çabuk sıkılması veya yoğun duygular yaşamasının, gelişiminin doğal bir parçası olduğuna işaret edilen bültende, öz düzenleme ve dikkat becerilerinin, zaman içinde günlük yaşantı ve tekrarlarla gelişeceğine işaret edildi.

Bültende, bu süreçte çocuğun en güçlü destek kaynağının, ailenin günlük hayatta ona eşlik eden, tutarlı sınırlar sunan ve güven veren rehberliği olduğu belirtilerek, evde oluşturulan rutinler ve ailenin sakin, destekleyici yaklaşımının, bu becerilerin sağlıklı biçimde gelişmesine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

