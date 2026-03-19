Adalet Bakanı Gürlek, CHP liderinin iddia ettiği gibi kendisinin 12 değil 4 dairesi olduğunu, hayatında Lüksemburg’a hiç gitmediğini söyledi. Gürlek “Özgür Özel’in amacı Asrın Yolsuzluğu davasını perdelemek” dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kendisi için “12 dairesi var. Değeri 452 milyon lira” diye açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e cevap verdi.

Özel’in İstanbul merkezli “Asrın Yolsuzluğu” davasını perdelemek için iftira attığını söyleyen Gürlek “Benim 4 tane taşınmazım var. Bu taşınmazların değerleri de belli. Biri Tuzla’da onun dediği gibi de 30 milyon lira da değil, 3-4 milyon lira, 2+1. Hepsi yalan. Benim veremeyecek hesabım yok” dedi. Bakan Gürlek, Özel’e manevi tazminat davası açacağını bildirdi.

O BELGELER DÜZMECE

Adalet Bakanlığı önünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Bakan Gürlek, Özel’in gösterdiği tapular için “O belgeler kesinlikle sahte ve düzmece. Güya bir ID numaraları falan vermiş ama ID numaralarında Akın Gürlek yazıyor mu? Yazmıyor. Özgür Özel’in tamamen son dakika çırpınışları” diye konuştu.

İŞTE GERÇEK TAPU KAYITLARI

Bakan Gürlek‘in tapu kayıtlarının farklı tapu müdürlüklerinden ve hiç gitmediği bir ilçedeki tapudan, yetkisiz bir şekilde birden fazla kez sorgulandığı tespit edildi.

BÖCEK’TEN NE ALDIN?

Açıklamasında CHP lideri Özel’in, yolsuzluk sebebiyle görevden alınan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile akçeli işlerini gündeme getiren Gürlek “Böcek, 15 Ocak 2024 tarihinde Manisa’da benzinliğe uğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor? Burada tabii Muhittin Böcek’in itirafçı olma durumu vardı. Orada biliyorsunuz Özgür Özel’e kendisinin adaylığı konusunda bir para iddiası var. Baz istasyonu çalışmalarında ortaya konuldu. Özgür Özel seçime girmesi için kendisinden bir şeyler istiyor. Muhittin Böcek de bunu veriyor” diye konuştu.

Gürlek, adaylık pazarlığıyla ilgili Özel’e “Sen önce bunun hesabını ver” mesajını gönderdi.

50 MİLYON LİRA VERDİ

Bakan Gürlek’in bahsettiği Özgür Özel’in adaylık pazarlıkları, Muhittin Böcek hakkında hazırlanan iddianameye yansımıştı. Tanık ve itirafçılar Muhittin Böcek’in aday gösterilmesi için CHP Genel Merkezi’ne 50 milyon TL “bağış” adı altında para gönderdiğini söylemişti. Özgür Özel’in Muhittin Böcek’in ismini geç açıklamasının ailede tepkiyle karşılandığı belirtilmişti. Şüphelilerden Halil Tolga Ayvazoğlu, aile dostu Muhittin Böcek’in adaylık desteği için CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır’a bir daire ve 10 milyon lira verdiği itirafında bulunmuştu.

Şüphelilerden müteahhit İsmail Erdoğmuş da Muhittin Böcek’in akrabası Ramazan Karabulut’u Konyaaltı Belediye Başkan adayı yaptırmak istediği ve bu amaçla CHP Genel Merkezine 25 milyon TL para verdiğini duyduğunu ifade etmişti.

GÜRLEK: YÜZME DAHİ BİLMİYORUM

Bakan Gürlek, kendisine yönelik ortaya atılan yat iddialarına ilişkin ise hayatında Lüksemburg’a gitmediğini, yüzme dahi bilmediğini, pasaport kayıtlarında da bu yönde herhangi bir giriş-çıkış bulunmadığını ifade etti.

