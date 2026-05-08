Aziz Yıldırım'dan Fenerbahçe camiasına çağrı: Kırgınlıkları geride bırakalım
Fenerbahçe'de başkanlık için adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe camiasına 'birlik ve beraberlik' çağrısında bulundu. Yıldırım, mesajında "Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım" ifadelerini kullandı.
- Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'ye uzun yıllar yöneticilik ve başkanlık yaptığını, iyi ve kötü günleri birlikte yaşadıklarını belirtti.
- Yıldırım, birlikte büyük mücadeleler verdiklerini, birçok engeli aştıklarını ve Fenerbahçe düşmanlarıyla mücadele ettiklerini vurguladı.
- Fenerbahçe'ye tüm ömrünü adadığını ve her şeyden çok sevdiğini ifade etti.
- Arkadaşlarıyla şirketler kurduklarını, tesisler yaptıklarını ve şampiyonluklar kazandırdıklarını söyledi.
- Yaşanan kırgınlıkları onarma vakti geldiğini dile getirdi.
- Camia içinde bir ve beraber olunması gerektiğini, geçmişteki kırgınlıkların bir kenara bırakılmasını istedi.
- Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak rakiplere karşı mücadele etme çağrısı yaptı.
- Tüm Fenerbahçelileri sevdiğini ve hep birlikte başaracaklarına inandığını belirtti.
Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilecek seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, derneklere ve taraftara birlik-beraberlik çağrısında bulundu.
Aziz Yıldırım, yaptığı basın açıklamasında, birlikte büyük mücadeleler verdiklerini vurgulayarak, "Fenerbahçe Spor Kulübünde uzun yıllar yöneticilik ve başkanlık yaptım. İyi ve kötü günlerimiz oldu. Büyük mücadeleleri birlikte verdik. Birçok engeli birlikte aştık. Fenerbahçe düşmanlarıyla birlikte mücadele ettik. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla, bütün ömrümü Fenerbahçe'ye verdim. Fenerbahçe'yi her şeyden çok sevdim ve her şeyden çok Fenerbahçe için mücadele ettim. Arkadaşlarımla birlikte şirketler kurduk, tesisler yaptık ve şampiyonluklar kazandırdık. Bunları yaparken bazı kırgınlıklar yaşamış olabiliriz. Şimdi bu kırgınlıkları onarmanın vakti geldi." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'ye seçim öncesi kötü haber: "UEFA'dan dev ceza" iddiası!
"Camia içinde bir ve beraber olalım." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:
"Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak, mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim.Tüm Fenerbahçelileri seviyorum. Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum."