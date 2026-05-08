Fenerbahçe'de başkanlık için adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, Fenerbahçe camiasına 'birlik ve beraberlik' çağrısında bulundu. Yıldırım, mesajında "Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım, yaptığı basın açıklamasında, birlikte büyük mücadeleler verdiklerini vurgulayarak, "Fenerbahçe Spor Kulübünde uzun yıllar yöneticilik ve başkanlık yaptım. İyi ve kötü günlerimiz oldu. Büyük mücadeleleri birlikte verdik. Birçok engeli birlikte aştık. Fenerbahçe düşmanlarıyla birlikte mücadele ettik. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla, bütün ömrümü Fenerbahçe'ye verdim. Fenerbahçe'yi her şeyden çok sevdim ve her şeyden çok Fenerbahçe için mücadele ettim. Arkadaşlarımla birlikte şirketler kurduk, tesisler yaptık ve şampiyonluklar kazandırdık. Bunları yaparken bazı kırgınlıklar yaşamış olabiliriz. Şimdi bu kırgınlıkları onarmanın vakti geldi." ifadelerini kullandı.

"Camia içinde bir ve beraber olalım." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var. Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak, mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim.Tüm Fenerbahçelileri seviyorum. Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum."

