Stratejist Cüneyt Paksoy katıldığı bir yayında, küresel ve yerel piyasalara ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Paksoy, “güvenli liman” olarak görülen altının yalnızca fiyat artışı üzerinden okunmaması gerektiğini belirterek, altının 5600 seviyelerine yükselirken birçok küresel riski önceden fiyatladığını söyledi.

Jeopolitik riskler ve tahvil piyasalarına ilişkin borç sürdürülebilirliği tartışmalarının ana trendi yukarı yönlü desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Altında 5600 seviyesinin ardından görülen geri çekilmeyi “doğal bir soluklanma ve kâr realizasyonu” olarak nitelendiren Paksoy, yüksek petrol fiyatları ve faizlerin uzun süre yüksek kalma ihtimalinin kısa vadede baskıya neden olduğunu dile getirdi. Buna karşın merkez bankaları ve kurumsal yatırımcıların altın talebinin güçlü şekilde sürdüğünü vurguladı.

Paksoy'un altınla ilgili değerlendirmeleri şu şekilde: "Dünya normalleşmedikçe ve normalleşme uzadıkça altın trend içinde kalacak. Ama kısa vadeli bu satış baskısını iyi okumak lazım. Yani teknik olarak aşağı yönlü ara ara geri çekilmeler gene olacaktır. Belki de bu noktada iki tane kataliz olan süreç var. Biri haber süreci, ikincisi Fed'in faiz indirim süreci. Bu ikisini bir arada takip edecektir mutlaka"

Teknik görünümde ise 4450 seviyesinin kırılması halinde daha derin geri çekilme riskine işaret ederken, 4750–4850 bandının aşılması durumunda 5000–5600 ve üzeri yeni rekor ihtimalinin gündeme gelebileceğini belirtti.

Küresel piyasalarda DAX endeksine de dikkat çeken Paksoy, ABD borsaları rekor kırarken DAX’ın geride kalmasının Avrupa kaynaklı risklerin izlenmesi gerektiğine işaret ettiğini ifade etti.

Türkiye tarafında ise gösterge tahvil faizlerinde 40 seviyesinin kritik eşik olduğunu vurgulayan Paksoy, bu seviyenin altına inilmesinin yabancı girişini artırabileceğini, üzerinde kalınmasının ise sıkı finansal koşulların devamı anlamına geldiğini söyledi.

Borsa İstanbul için de değerlendirmede bulunan Paksoy, yükselişin sürdüğünü ancak bunun genele yayılmadığını belirtti. Savunma ve enerji gibi belirli sektörlerin endeksi desteklediğini ifade eden Paksoy, 15.000 seviyesi üzerinde kalıcılığın korunması halinde 15.500–16.000 bandına doğru hareketin mümkün olabileceğini dile getirdi.

