Sarıyer’de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada 74 yaşındaki kişiyi sopayla darbettiği tespit edilen 37 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili “kasten yaralama, tehdit ve hakaret” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Sarıyer’de 74 yaşındaki bir kişinin sopayla darbedildiği anlara ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede, olayın Sarıyer Maden Mahallesi’nde meydana geldiği, şüpheli H.A. (37) ile T.K. (74) arasında arazi anlaşmazlığından kaynaklanan bir husumet bulunduğu belirlendi.

Sarıyer'de 74 yaşındaki adama sopalı işkence! Dehşet anları kamerada

Edinilen bilgilere göre taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada H.A.’nın, T.K.’yı sopayla darbettiği tespit edildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli H.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli hakkında “kasten yaralama, tehdit ve hakaret” suçlarından işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

