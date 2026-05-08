Beşiktaş'ta vapur iskelesinde dehşet anları! Husumetlisi gördü bıçağa sarıldı: Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da Beşiktaş Vapur İskelesi önünde husumetlisi ile karşılaşan bir şahıs dehşet saçtı. Elinde bıçaklar husumetlisine saldıran şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi. Polis silahından seken kurşunların sekmesi sonucu saldırgan dahil 4 kişi yaralandı.
POLİSLERİN MÜDAHALESİ FACİAYI ÖNLEDİ
Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Cezayir Caddesi'nde bulunan Beşiktaş Vapur İskelesi'nin önünde, elinde bıçak bulunan kişi husumetlisine saldırdı.
Bölgede görevli polis ekipleri kavgayı fark ederek harekete geçti.
Müdahale sırasında polis ekiplerinin havaya ateş açıp, bıçaklı saldırgana müdahale ettiği öğrenildi.
4 KİŞİ YARALANDI
Polis silahından seken kurşunların isabet etmesi sonucu çevredeki 3 kişi ile şüpheli yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.