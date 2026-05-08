Real Madrid'de antrenman sahasından soyunma odasına taşan Valverde ve Tchouaméni kavgası pahalıya patladı. Kulübün açtığı disiplin soruşturması sonucunda birbirlerinden özür dileyen yıldız futbolculara 500'er bin avro ceza kesildi.

BİRBİRLERİNDEN ÖZÜR DİLEDİLER

Kulüpten yapılan açıklamada, "Disiplin soruşturmasının ardından her iki oyuncu da bugün soruşturma yetkilisi huzuruna çıktı. Oyuncular, yaşananlardan dolayı derin üzüntülerini dile getirdi ve birbirlerinden özür diledi." bilgisi verildi.

Futbolcuların; kulüpten, takım arkadaşlarından, teknik ekipten ve taraftarlardan özür dilediği belirtilen açıklamada, "Her iki oyuncu da Real Madrid'in uygun gördüğü her türlü yaptırımı kabul etmeye hazır olduklarını belirtti." denildi.

Açıklamada, "Bu koşullar altında Real Madrid, iki oyuncuya da 500 biner avro tutarında para cezası uygulama kararı alarak ilgili iç prosedürleri sonuçlandırmıştır." ifadesi kullanıldı.

KULÜP KAVGAYI DOĞRULAMIŞTI

Real Madrid, dün yaptığı açıklamada, iki yıldız oyuncunun antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiği iddialarını doğrulayıp bu futbolcular hakkında disiplin soruşturması açtığını duyurmuştu.

LaLiga'da 10 Mayıs Pazar günü, Barcelona-Real Madrid maçı oynanacak. Lider Barcelona'nın bu hafta lig şampiyonluğunu ilan etme olasılığı bulunuyor.

