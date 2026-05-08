Barış Anneleri heyeti Anneler Günü’nde Adalet Bakanlığı’na terör örgütü elebaşı Öcalan’la görüşme talebini içeren dilekçe sundu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve beraberindeki Barış Anneleri heyeti, Anneler Günü kapsamında Adalet Bakanlığı önünde bir araya gelerek terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme talebini içeren dilekçeyi bakanlığa sundu.

Adalet Bakanlığı’na verilen dilekçenin ardından açıklama yapan Doğan, sürece yalnızca kolaylaştırıcı bir rol üstlendiklerini belirterek, annelerin sesini ilgili makamlara taşımaya çalıştıklarını ifade etti.

Barış Anneleri'nden Öcalan ile görüşme talebi

Heyetin, “hiçbir annenin ağlamaması” vurgusuyla barış sürecinin ilerlemesine yönelik temennilerini ilettiği aktarıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ve Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın eşlik ettiği "Barış Anneleri" heyetini kabul etti. CHP Genel Merkezi'nde yaklaşık bir saat süren görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

Doğan, annelerin sürecin muhatapları olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Abdullah Öcalan’la temasların daha etkili yürütülmesini istediklerini, umutlarının tazelendiğini ve sürece dair kararlılıklarının sürdüğünü söyledi.

Barış Anneleri, AK Parti grubunu da ziyaret etti

İLK DURAK MHP

Öte yandan Barış Anneleri heyeti siyasi parti turunun ilk durağı olarak Meclis'te MHP Grubu'nu ziyaret etti.

MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ile yapılan basına kapalı görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Akçay ve Kılıç annelere kırmızı karanfiller ve sarı tülbentler hediye etti.

Barış Anneleri de, Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye ulaştırılmak üzere getirdikleri beyaz tülbenti MHP kurmaylarına ilettiler. Görüşme sonrası annelerinden Afife Kartal “Hem Sayın Öcalan hem de Sayın Bahçeli’nin verdikleri mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz, elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

