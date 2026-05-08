Diyarbakır’da inşaatı süren otelde çıkan yangın patlamaları da beraberinde getirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler alevlere müdahale ederken, sağlıkçılar da dumandan etkilenen 13 işçiye müdahale etti.

Fırat Mahallesi Kayapınar Caddesi'nde inşaatı devam eden bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

13 İŞÇİ HASTANELİK OLDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın da olduğu yapıda, 13 kişi dumandan etkilendi.

Diyarbakır'da otel yangını! 13 işçi hastanelik oldu

Dumandan etkilenenlerin ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü.



Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



