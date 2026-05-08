İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da otel yangını! 13 işçi hastanelik oldu
Diyarbakır’da inşaatı süren otelde çıkan yangın patlamaları da beraberinde getirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler alevlere müdahale ederken, sağlıkçılar da dumandan etkilenen 13 işçiye müdahale etti.
Özetle DinleDiyarbakır'da otel yangını! 13 işçi hastanelik old...
Kaydet
3. Sayfa 2 dk önce
Fırat Mahallesi Kayapınar Caddesi'nde inşaatı devam eden bir otelde yangın çıktı ve 13 işçi dumandan etkilendi.
- Fırat Mahallesi Kayapınar Caddesi'ndeki inşaatta yangın çıktı.
- Yangın henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
- Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
- Yapıda patlama da oldu.
- 13 kişi dumandan etkilendi.
- Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
- Yangın itfaiye erleri tarafından söndürüldü.
- Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
0:00 0:00
1x
Fırat Mahallesi Kayapınar Caddesi'nde inşaatı devam eden bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
13 İŞÇİ HASTANELİK OLDU
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın da olduğu yapıda, 13 kişi dumandan etkilendi.
Dumandan etkilenenlerin ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yangın, itfaiye erleri tarafından söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR