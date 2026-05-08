Hürmüz'de gerilim! ABD, İran’a giden 57 gemiyi geri çevirdi
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran’a yönelik deniz ablukasında şimdiye kadar 57 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, 4 geminin ise devre dışı bırakıldığını açıkladı. Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim, enerji hattının kalbinde yeni bir eşik oluşturuyor.
- ABD ordusuna ait deniz unsurları, İran limanlarına giriş ve çıkış yapmaya çalışan toplam 57 ticari gemiyi bloke edip farklı rotalara yönlendirdi.
- 4 ticari gemi de devre dışı bırakıldı.
- ABD'ye ait bir destroyer, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir petrol tankerini engelleyip geri çevirdi.
- ABD Donanması, İran ile Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısız olmasının ardından 13 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nı abluka altına aldı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin İran limanlarına giriş çıkışları bloke ettiği deniz ablukasına ilişkin güncel durumu paylaştı.
57 GEMİ ÇEVİRİLDİ
Açıklamada, ABD ordusuna ait deniz unsurlarının bugüne kadar İran limanlarına giriş ve çıkış yapmaya çalışan toplam 57 ticari gemiyi bloke ederek farklı rotalara yönlendirdiği, 4 gemiyi ise devre dışı bıraktığı belirtildi.
Ayrıca açıklamada, bir ABD destroyerinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan bir petrol tankerini bloke edip geri çevirdiği anlara ilişkin görseller de paylaşıldı.
ABD Donanması, İran ile Pakistan'da düzenlenen ilk müzakere sürecinin başarısız olmasının ardından İran limanlarına giriş çıkışları durdurmak amacıyla 13 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nı abluka altına almıştı.