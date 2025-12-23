Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasında adı geçen işletmelerle bağlantılı olarak sinemacı ve işletmeci Umut Evirgen'in gözaltına alındığı öğrenildi. Aynı zamanda oyuncu Alina Boz'un eşi olarak bilinen Umut Evirgen'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor.

Oyuncu Alina Boz’un eşi olarak da tanınan Umut Evirgen hakkında ortaya çıkan iddialar ve gözaltı kararı, hem magazin hem de haber gündeminde dikkat çekti. Umut Evirgen'in kariyeri, biyografisi merak ediliyor.

ALİNA BOZ'UN EŞİ UMUT EVİRGEN KİMDİR?

Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını yurt dışında sürdüren Evirgen, New York’ta Berkeley College’da işletme eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye döndü. Akademik yolculuğunu İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde sinema alanında yüksek lisans yaparak tamamladı. Sinema dünyasında yönetmen, senarist ve yapımcı kimliğiyle çeşitli projelerde yer aldı.

Evirgen’in filmografisinde “Ben Bir Denizim”, “Kimya”, “Annesinin Kuzusu” ve “İyi Yemek Öldürür” gibi yapımlar bulunuyor. Evirgen, 2 Aralık 2023’te Alina Boz ile evlenmesiyle sıkça gündeme geldi.

UMUT EVİRGEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Umut Evirgen’in, 22 Aralık Pazartesi akşamı ünlülere yönelik yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonun, medya ve bazı tanınmış isimlerin de adının geçtiği geniş çaplı bir soruşturmanın parçası olduğu belirtiliyor. Soruşturmanın odağında, Evirgen’in işletmecisi olduğu öne sürülen Etiler’deki “Kütüphane” isimli mekanın yer aldığı ifade ediliyor.

Söz konusu mekan, daha önce tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile ilgili dosyada da gündeme gelmişti. Edinilen bilgilere göre, narkotik ekiplerinin geçtiğimiz günlerde mekana yönelik işlem yaptığı, soruşturmanın ise halen sürdüğü kaydedildi. Yetkililerden resmi açıklamaların gelmesi beklenirken Evirgen hakkındaki süreç yakından takip ediliyor.

