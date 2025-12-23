Hava sıcaklığının eksi 6 dereceye düştüğü Hakkari Yüksekova’da çatılardan sarkan buz sarkıtlarının boyu 2 günde 1 metre daha uzadı. Sarkan buzların boyu 3 metreyi aştı. Kentte kar kalınlığı ise yerde 10, tepelerde 30 santimetreye ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kar ve karla karışık yağmur uyarısı yaptığı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde oluşan manzara görenleri hem şaşırttı hem de endişelendirdi. Hava sıcaklığının eksi 6’ya kadar düştüğü ilçede ev ve iş yerlerinin çatılarından sarkan buzların boyu 3 metreyi geçti.

Eksi 6 derecelik Hakkaride ‘buz’ kestiren manzara! Boyu 2 günde 3 metreyi aştı

2 GÜNDE 1 METRE DAHA UZADI

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen dondurucu soğuklar nedeniyle ilçede 2 gün önce sarkan buz sarkıtlarının uzunluğu 2 metreyi olarak gözlemlenmişti.

Eksi 6 derecelik Hakkaride ‘buz’ kestiren manzara! Boyu 2 günde 3 metreyi aştı

KAR KALINLIĞI 30 SANTİMETRE

Yoğun kar yağışının devam ettiği ilçede kar kalınlığı ise 10 santimetre olarak ölçüldü. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye kadar ulaştı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Çok sayıda sürücü arabalarını kullanamadı. Çatılardan sarkan buz kütleleri, hem yayalar hem de araçlar için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Eksi 6 derecelik Hakkaride ‘buz’ kestiren manzara! Boyu 2 günde 3 metreyi aştı

EN DÜŞÜK SICAKLIK EKSİ 22 OLMUŞTU

Yazların kurak, kışların kar yağışlı geçtiği Hakkari’de kış döneminde kayıtlara geçen en düşük sıcaklık eksi 22.7 derece olmuştu. Yaz aylarında ise termometreler en yüksek 25 dereceyi görmüştü.

Eksi 6 derecelik Hakkaride ‘buz’ kestiren manzara! Boyu 2 günde 3 metreyi aştı

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı haftalık hava durumu raporunda ise Çankırı, Kayseri, Amasya, Hakkari, Van, Kars, Erzurum ve Samsun’un bazı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı belirtilmişti. Meteoroloji, doğu bölgeleri buzlanma, don, pus ve sis olaylarına karşı uyarmıştı.

Eksi 6 derecelik Hakkaride ‘buz’ kestiren manzara! Boyu 2 günde 3 metreyi aştı

Haberle İlgili Daha Fazlası