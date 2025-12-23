Kazımcan Karataş'a derbide çakmak atan taraftara hapis talebi
Trendyol Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Chobani Stadyumu'nda oynanan ve 1-1 sonuçlanan maçta, sar-kırmızılı takımdan Kazımcan Karataş'ı sahaya attığı çakmakla yaralayan taraftar hakkında 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
- M.G. hakkında 'taşkınlık yapma' suçu delaletiyle 'silahla kasten yaralama' suçundan 9 aydan 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.
- Iddianame Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.
- Şüpheli hakkında bir yıl spor müsabakalarından men cezası verildiği bildirildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, 1 Aralık'ta Chobani Stadı'nda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray futbol müsabakasında sahaya atılan çakmağın sarı-kırmızılı takımın formasını giyen futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet ettiği aktarıldı.
2 YIL 1 AY 15 GÜNE KADAR HAPİS İSTEMİ
İddianamede, eylemi gerçekleştiren şüpheli M.G. hakkında, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 17'nci maddesinde düzenlenen "taşkınlık yapma" suçu delaletiyle "silahla kasten yaralama" suçundan 9 aydan 2 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası talep edildi.
Başsavcılık, iddianameyi Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.
BİR YIL SPOR MÜSABAKALRINDAN MEN
Şüpheli hakkında bir yıl spor müsabakalarından men cezası verildiği bildirildi.