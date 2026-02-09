Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Türk askerinin terörden arındırılan bölgelerden çekilmesinin gündemde olmadığını vurguladı. "Çekilme kararı yalnızca Türkiye Cumhuriyeti tarafından alınır, şu an böyle bir karar yok." diyen Güler, sahadaki duruma göre tüm ihtimallere karşı tedbirlerin sürdüğünü belirtti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'de yaşanan son durum ve Mehmetçiğin, terörden arındırılan topraklarda konuşlu olmasıyla ilgili net mesajlar verdi.

Milli Teknoloji Hamlesi idealinin öncü ismi ve Baykar'ın kurucusu Özdemir Bayraktar'ın hayatı ve mücadelesini konu alan "Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeseli yayımlandı. İstanbul'da yapılan programa Bakan Güler de katıldı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler (solda), "Özdemir Bayraktar-Bu Dünyadan Bir Akıncı Geçti" belgeseli programına katıldı

"ORALARDAN ÇEKİLME GÜNDEMİMİZ YOK"

Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge'nin sorularını cevaplayan Bakan Güler, Suriye'deki gelişmelere ilişkin konuştu. Bakan Güler, "'SDG ile Şam yönetimi anlaştı. Türk askeri artık oralardan çekilir' türünden yorumlar var. Bu konu hakkında ne diyorsunuz?" sorusunu şu şekilde cevapladı:

"Şu an böyle bir şey yok. Oralardan çekilmemiz, çıkmamız diye bir gündemimiz de yok. Oralardan çekilme kararını Türkiye Cumhuriyeti alır. Başkasının ne dediğine bakmaz. Şu anda böyle bir karar yok."

"ŞU AN TERÖRÜN YENİDEN YÜKSELİŞİ GÖZÜKMÜYOR"

Güler, "SDG, Suriye Milli Ordusu'na entegre oluyor. YPG de çözülüyor. PKK terörü ya da terör bitti diyebilir miyiz?" sorusuna net cevap vererek, "Biz her türlü alternatife göre planlama yaparız. Şu an terörün yeniden yükselişi gözükmüyor. Ama bu olmayacak anlamına gelmez. O nedenle biz tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

