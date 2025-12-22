Anadolu Ajansı
Türkiye, FIFA dünya sıralamasında yerini korudu: İşte ilk 10 sıradaki ülkeler...
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) dünya klasmanında 25'inci sırada yer aldı.
FIFA tarafından açıklanan aralık ayı dünya sıralamasına göre; A Milli Futbol Takımı, 1582,69 puanla 25'inci sırayı korudu.
- İspanya, FIFA dünya sıralamasında 2025 yılını zirvede tamamladı
- Dünya klasmanında ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi
İspanya'nın 2025 yılını zirvede tamamladığı FIFA dünya klasmanında, ilk 10 sıradaki ülkelerin yeri değişmedi.
Bir sonraki dünya sıralaması, 19 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. Aralık ayı sıralamasında ilk 10'daki ülkeler şöyle:
