İZSU tarafından paylaşılan güncel bilgilere göre 2 Şubat Pazartesi günü İzmir’in farklı ilçelerinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Bornova, Gaziemir, Seferihisar ve Torbalı’da etkili olan kesintiler nedeniyle birçok mahallede günün belirli saatlerinde su kesintisi yapılacak. Peki, İzmir Bornova, Gaziemir ve Seferihisar'da sular ne zaman gelecek? İşte İZSU su kesintisi 2 Şubat listesi...

İzmir’in Bornova, Gaziemir, Seferihisar ve Torbalı ilçelerinde gün içinde planlı ve arıza kaynaklı su kesintileri yaşanıyor. Bornova Kazımdirik ve Gaziemir Fatih mahallelerinde branşman ve ana boru arızaları nedeniyle kesintilerin yaklaşık 2 saat sürmesi bekleniyor. Seferihisar Akarca ile Çolak İbrahim Bey ve Turabiye mahallelerinde ana boru arızaları sebebiyle suların akşam saatlerine kadar verilemeyeceği bildirildi. İşte detaylı İZSU su kesintisi 2 Şubat listesi...

İZSU’nun 2 Şubat tarihli arıza programına göre Bornova Kazımdirik Mahallesi’nde suların saat 17.30 itibarıyla verilmesi planlanıyor. Gaziemir Fatih Mahallesi’nde yaşanan ana boru arızası nedeniyle kesintinin 16.18’de bitesi, Seferihisar’da ise saat 17.30 civarında yeniden şebekeye suların verilmesi öngörülüyor.

BORNOVA KAZIMDİRİK 02.02.2026 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 194 SOKAK ICINDE BULUNAN ARZADAN DOLAYI BOLGE VANASI KAPALIDIR GAZİEMİR FATİH 02.02.2026 saat 14:18 ile 16:18 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası EGE CADDESİ İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPM... SEFERİHİSAR AKARCA 02.02.2026 saat 14:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası AKARCA CADDESİ ANA BORU ARIZASI NEDİNİ İLE BÖLGE SULARI KESİLMİŞTİR. SEFERİHİSAR ÇOLAK İBRAHİM BEY, TURABİYE 02.02.2026 saat 14:25 ile 17:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası FABRİKA CADDESİNDEKİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR TORBALI PANCAR 02.02.2026 saat 12:57 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Diğer GEDİZ ELEKTİRİK EDAŞ ENERJİ KESİNTİSİ NEDENİYLE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ... ÖDEMİŞ ÇAYLI 02.02.2026 saat 10:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ MAHALLESİNDE GDZ EDAŞ ELEKTRİK ARIZASI NEDENİYLE MAHALLEDE SU KESİ...

