Ankara’da 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen altyapı çalışmaları ve ani arızalar nedeniyle bazı ilçelerde su kesintisi yapıldı. ''Beypazarı, Ayaş ve Sincan’da sular ne zaman gelecek?'' merak edilirken vatandaşlar Ankara su kesintisi sorgulama için ASKİ'den gelen açıklamaları takip etmeye başladı. İşte ASKİ su kesintisi 2 Şubat listesi...

Beypazarı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan su kesintisi, Başağaç Mahallesi’nde meydana gelen altyapı arızası nedeniyle uygulanmaya başladı. Ayaş ilçesinde ise depo bakım ve temizlik çalışması olarak açıklandı. Sincan'da da su kesintisi sürerken vatandaşlar ASKİ su kesintisi 2 Şubat listesini araştırmaya başladı. Peki, Beypazarı, Ayaş ve Sincan'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ su kesintisi 2 Şubat listesi: Beypazarı, Ayaş ve Sincan'da sular ne zaman gelecek?

BEYPAZARI, AYAŞ VE SİNCAN'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Ankara’da 2 Şubat günü Beypazarı, Ayaş ve Sincan ilçelerinde su kesintileri farklı saat aralıklarında uygulanacak. Beypazarı’nda sabah saatlerinde başlayan kesintinin saat 17.00 itibarıyla sona ermesi planlanıyor. Ayaş’ta ise saat 10.30’da başlayan su kesintisinin 16.00’da tamamlanması, Sincan’da 11.00’de başlayan çalışmaların gece 23.55’e kadar sürmesi bekleniyor.

ASKİ su kesintisi 2 Şubat listesi: Beypazarı, Ayaş ve Sincan'da sular ne zaman gelecek?

ASKİ SU KESİNTİSİ 2 ŞUBAT LİSTESİ

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 2.02.2026 08:45:00

Tamir Tarihi: 2.02.2026 17:00:00

Detay: Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesi Kümeevler Caddesinde Oluşan arıza nedeni ile su Kesintisi Uygulancaktır

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesi Kümeevler Ve civarı



AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 2.02.2026 10:30:00

Tamir Tarihi: 2.02.2026 16:00:00

Detay: Ayaş Bayat Mahallesi depo temizliği nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Bayat Mahallesi

ASKİ su kesintisi 2 Şubat listesi: Beypazarı, Ayaş ve Sincan'da sular ne zaman gelecek?



SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 2.02.2026 11:00:00

Tamir Tarihi: 2.02.2026 23:55:00

Detay: Sincan ilçesi gökçek mahallesi 362 sokak içerisindeki Q600 lük ana boruda meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Ahi Evran mahallesindeki dökümcüler sanayi sitesi ve çevresi ile gökçek mahallesinin bir kısmı.

Haberle İlgili Daha Fazlası