İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ismi ‘yasa dışı bahis baronu’ olarak anılan Veysel Şahin ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı raporu doğrultusunda harekete geçen başsavcılık, Veysel Şahin'in 460 milyon euro değerindeki kripto para varlığına el konulması kararı vermişti.

Veysel Şahin soruşturmasında flaş gelişme! Şeref Yazıcı'nın 500 milyon dolarlık malvarlığına el konuldu

HAKSIZ KAZANÇ TESPİTİ

Veysel Şahin’in ardından dosyada bir şüphelinin daha mal varlığına el konuldu. Soruşturma kapsamında Veysel Şahin ile irtibatlı olduğu tespit edilen şüpheli Şeref Yazıcı'nın MASAK raporlarına göre üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı öne sürüldü.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla Şeref Yazıcı’ya ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına el konuldu.

500 MİLYON DOLARLIK KRİPTO VARLIĞI

Yazıcı'ya ait global şirketlerde bulunan 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıklarının, hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulduğu ve Türkiye'ye iade işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

Veysel Şahin'in mal varlığına el konuldu

NELER OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Veysel Şahin'in yasa dışı bahis platformları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve bu platformlara altyapı desteği sunduğu iddiasıyla '7258 sayılı yasaya muhalefet' ile 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık, Veysel Şahin'in 460 milyon euro değerindeki kripto para varlığına el konulması kararı vermişti. Karar, sulh ceza hakimliği tarafından onanmıştı.

Galatasaray’ın eski yöneticisi Erden Timur

ERDEN TİMUR’A ‘ŞAHİN’ SORUSU

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray’ın eski yöneticisi ve NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur’a ifadesinde Veysel Şahin'e 2014-2015 yılları arasında sattığı 24 daire sorulmuştu.

Timur "Daire sattığım insanların suç kaydının olup olmadığını bilmem mümkün değildir. Satıldığı tarihte Veysel Şahin'i tanıyan kimse yoktur. Veysel Şahin hakkında soru sorulacağını hiç düşünmemiştim" cevabını vermişti.

Veysel Şahin’in illegal işler yaptığını İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden öğrendiğini söyleyen Erden Timur, şunları söylemişti:

Emniyetteki arkadaşlar 2014-2015 yılında Veysel Şahin'in benim projemden ev aldığını söylediler. Veysel'e operasyon yapılacağını ve tapu teslim işlemini sürüncemede bırakmamı söylediler. Ben de buna istinaden tapuyu teslim etmedim. Veysel Şahin parayı 26 taksitle şirket hesabına yatırmıştı. Ancak o dönemde bütün taksitleri ödeyip ödemediğini hatırlamıyorum ama şuan ödenmiş şekilde gözüküyor. Bu parayı Veysel'den aldım , para halen 2023 yılında devrettiğimiz BTE şirketinde bulunmaktadır.

