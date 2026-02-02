İzmir’de 2 Şubat Pazartesi günü planlı elektrik kesintileri gündemde. Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede saatler süren kesintiler uygulanacak. Kesintilerin saat aralıkları ve etkilenen mahalleler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kesintiler Karşıyaka, Bornova, Buca, Karabağlar, Menemen, Urla, Kemalpaşa, Karaburun ve Kiraz ilçelerini kapsıyor.

GEDİZ ELEKTRİK İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Gediz Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, 2 Şubat Pazartesi günü İzmir’in birçok ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanıyor. Kesintiler Karşıyaka, Bornova, Buca, Karabağlar, Menemen, Urla, Kemalpaşa, Karaburun ve Kiraz gibi ilçeleri kapsıyor.

2 ŞUBAT İZMİR'DE ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

2 Şubat 2026 İzmir elektrik kesintisi bitiş saatleri:

Kemalpaşa: Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( 9267. Sk. 9255. Sk. Şehit Mustafa Akmansoy Cd. )

Damlacık ( 9534 9267/1. Sk. 9533. Sk. )

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk ( Şehit Mustafa Akmansoy Cd. Mehmet Akif Ersoy Cd. 9237. Sk. 204/1. Sk. 208. Sk. 9245. Sk. 9171. Sk. 9202. Sk. 9204. Sk. 9206. Sk. 9210. Sk. 9212. Sk. 9214. Sk. 9225. Sk. 9229. Sk. 9233. Sk. 9235. Sk. 9239. Sk. 9243. Sk. Necdet Bukey Cd. )

Ulucak İstiklal ( 9173. Sk. 9216. Sk. 9209. Sk. Sıtkı Aydınel Cd. 9028. Sk. )

Gediz elektrik İzmir elektrik kesintisi! 2 Şubat İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Kesinti saatleri: 09:00 - 15:00

Buca: Adatepe ( 2/3. Sk. 73. Sk. 71. Sk. 69. Sk. 67. Sk. 65. Sk. 64. Sk. 24. Sk. )

Dumlupınar ( Özmen Cd. Kıbrıs Cd. Erdem Cd. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Girişi 75. Sk. 72. Sk. 70. Sk. 68. Sk. 66. Sk. )

Dumlupınar ( 89. Sk. 86. Sk. 91. Sk. 85. Sk. 83. Sk. 81. Sk. 80. Sk. 78. Sk. 76. Sk. 74. Sk. 111. Sk. Barış Manço Kültür Sk. 97. Sk. 95. Sk. 93. Sk. 90. Sk. )

Kesinti saatleri: 09:00 - 13:00

Gediz elektrik İzmir elektrik kesintisi! 2 Şubat İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Karabağlar: Günaltay ( 4827. Sk. 4070. Sk. 4857. Sk. 4846. Sk. 4847. Sk. 4845. Sk. 4844. Sk. 4843. Sk. 4842. Sk. 4841. Sk. 4829. Sk. 4876. Sk. 4879. Sk. 5714/1. Sk. Mehmet Çiftçi Sk. 4828. Sk. )

Selvili ( 4080/1. Sk. )

Yunus Emre

Kesinti saatleri: 09:00 - 14:00

Kiraz: Cevizli ( Cevizli Küme Evleri Bal Yeri Küme Evleri Yamanlar Küme Evleri Hüseyin Keli Küme Evleri Alimler Küme Evleri DOĞANCI Bostan Yeri Küme Evleri Askerler Küme Evleri Bal Yakası Küme Evleri Doğancılar Yolu Cevizli Köyü )

Sarıkaya ( Denizli Ödemiş Yolu Sarıkaya Küme Evleri Değirmenyanı Küme Evleri )

Ören ( Örenköy Yolu ÖREN Manastır Küme Evleri Ören Küme Evleri Küçükören Küme Evleri Kavalcılar Küme Evleri Küçük İbrahimler Küme Evleri )

Kibar ( Kocahasanlar Küme Evleri Kibar Küme Evleri Musullar Küme Evleri )

İğdeli ( Kervan Küme Evleri Osmanlar Küme Evleri Araplar Küme Evleri Gizirler Küme Evleri Dibektaşı Küme Evleri Çavusdüzü Küme Evleri İğdeli Küme Evleri )

Gediz elektrik İzmir elektrik kesintisi! 2 Şubat İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Akpınar ( Polat Küme Evleri Girne Küme Evleri Akpınar Küme Evleri ÇAVUŞDÜZÜ Zeybek Küme Evleri )

Altınoluk ( PINARLAR Altınoluk Köyü Yolu )

Bahçearası ( Eskiyurt Küme Evleri Fatih Küme Evleri Çamarası Küme Evleri Demirci Haliller Küme Evleri Bahçeli Küme Evleri Zangallar Küme Evleri )

Doğancılar ( Doğancı Küme Evleri Kurudere Küme Evleri Değirmenaltı Küme Evleri Ayvazcılar Küme Evleri Doğanca Köprüsü Doğancılar Köyü İç Yolu Gürgen Küme Evleri Kayadibi Küme Evleri )

Kesinti saatleri: 10:00 - 17:00

Gediz elektrik İzmir elektrik kesintisi! 2 Şubat İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

GEDİZ ELEKTRİK İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!



