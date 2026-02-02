Ablası Nihal Candan’ın vefatının ardından zor günler geçiren Bahar Candan, "Ablamın yanına gitmek istiyorum" mesajı attıktan intihara teşebbüs etti. Bir kutu ilaç içtiği öğrenilen Bahar Candan, hastanede hayata döndürüldü.

Bir moda programıyla geniş kitleler tarafından tanınan sosyal medya fenomeni Nihal Candan'a anoreksiya nervoza teşhisi konulmuştu. Uzun süre bu hastalıkla mücadele eden Nihal Candan, haziran ayında hayatını kaybetmişti. Candan'ın vefatı ardından Candan ailesinin zor günler geçirdiği biliniyordu.



Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre, Bahar Candan, annesi Umut Candan'a "Ablamın yanına gitmek istiyorum" şeklinde mesaj attıktan sonra intihara kalkıştı. Candan'ın durumunu fark eden annesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Bahar Candan'ı yaşadığı rezidansta bilinci kapalı halde buldu.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ablasının vefatının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Bahar Candan, yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla geçtiğimiz günlerde de tartışmalara neden olmuştu. Candan'ın kız kardeşlerinin mezar başına giderek çektikleri kareler sosyal medyada gündem olmuştu.

