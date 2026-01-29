Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'dan doğalgaz ve elektrik faturalarıyla ilgili beklenen açıklama geldi. Bakan Bayraktar, şubat ayında faturalara zam yapılıp yapılmayacağını açıkladı. İşte detaylar...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Elektrik ve doğalgazda vatandaşa verilen destekleri anlatan Bakan Bayraktar, "Faturalara şubatta zam var mı?" sorusuna da cevap verdi.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDAKİ DESTEKLER

2026 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile elektrik ve doğalgaz destekleri için yaklaşık 400 milyar liralık bir rakam belirlediklerini söyleyen Bakan Bayraktar, "Bu desteklerin gerçekten ihtiyacı olan doğru gelir grubuna yansıması için daha verimli bir program uygulayacağız" şeklinde konuştu.

Elektrikteki destekle ilgili de konuşan Bayraktar, "Yıllık 5 bin kilovatsaat olan sınırı 4 bin kilovatsaate düşürdük. Bu rakamın üzerindeki tüketimler destek kapsamından çıkacak" ifadelerini kullandı.

DOĞALGAZDA KADEMELİ TARİFE GELİYOR

Elektrikteki modelin doğalgaza da uyarlanacağını vurgulayan Bayraktar, "Doğalgazda da kademeli tarifeyi 2026 yılında hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Teknik hazırlıklarımız devam ediyor; muhtemelen bu kış sonrasında, ortalamanın %50 üzerinde tüketim yapan grupları destekten çıkarabiliriz. Ancak dar gelirli ve ihtiyacı olan vatandaşlarımız için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden yürütülen destek paketlerimiz her zaman açık olacak." dedi.

ŞUBATTA ELEKTRİK VE DOĞALGAZA ZAM YOK

"Şubat ayında elektrik ve doğalgaza zam var mı?" sorusunu cevaplayan Bayraktar, "2026 yılı enflasyon hedefimiz %20'lerin altında. Biz de fiyat düzenlemelerimizi enflasyon hedeflerini şaşırtmayacak şekilde, Merkez Bankası ve Hazinemizle yoğun bir koordinasyon içinde yapıyoruz. Şu an için şubat ayına yönelik bir zam planlamamız bulunmuyor." dedi.

