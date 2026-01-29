Altın fiyatlarının rekor üstüne rekor kırması, buna karşılık son yıllarda konuttaki reel fiyat düşüşleri, gram altın/konut metrekare fiyatı paritesindeki dengeleri de değiştirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl — Türk yatırımcısının vazgeçilmez iki yatırım aracı olarak öne çıkan altın ve konuttaki son fiyat hareketleri , dikkat çeken bazı sonuçları da beraberinde getirdi.

Spot gram altın fiyatında Aralık 2021 kapanış fiyatından 29 Ocak 2026’ya kadar olan dönemde 10 kat artış gerçekleşti. Bu artış %900’lük bir prime işaret etti.

Konut yatırımının ise (kira getirisi dikkate alınmadan) 5 yılda sunduğu ortalama getiri %628 oldu. Her sene yaklaşık %7,5 oranında kira getirisi de dahil edildiğine söz konusu dönemde konutun getirisi %990 olarak ortaya çıkıyor.

Türkiye’de 0-4 yaş bandında bulunan “daire nitelikli” yeni konutların ortalama metrekare satış fiyatı ise son 5 yıllık dönemde Endeksa verilerine göre şu şekilde ölçüldü:

Bu arada Aralık 2021’de 7,28 gram olan ortalama 1 metrekare konut fiyatı, 29 Ocak 2026 fiyatlarına göre 5,3 grama kadar geriledi.

Altın fiyatlarında özellikle son 13 ayda gerçekleşen %160 getiriye rağmen, son 5 yıllık dönemde gerçekleşen rakamlar; konut yatırımının, gram altına kıyasla %10 daha iyi performans gösterdiğini ortaya koyuyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Ons altın için 206 yılında artık 6-7 bin dolar hedefleri radara girerken, söz konusu seviyelerin test edilmesi halinde gram fiyatının da 10 bin TL’yi görebileceği tahmin ediliyor. Devam eden jeopolitik riskler, ADB dolarının zayıf seyri ve FED’den faiz indirimi beklentileri, merkez bankalarının ve yatırımcıların yüklü alımları, fiyatlarda artış beklentisini de canlı tutuyor.

Analistler, yine de son fiyat hareketlerinin aşırı alım noktalarına ulaştığına dikkat çekerek, kâr satışlarının da gerçekleşebileceği uyarısında bulunuyor.