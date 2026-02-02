Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki bir şeker fabrikasında patlama meydana geldi. Gelen ilk bilgiler arasında 6 işçinin yaralandığı yer aldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay, Odunpazarı ilçesi Şeker Mahallesi Sivrihisar 2 Caddesi'nde bulunan Kazım Taşkent Eskişehir Şeker Fabrikası'nın Eskişehir Makine Fabrikası kısmında meydana geldi.

6 İŞÇİ YARALANDI

Sabah saatlerinde bahse konu noktada döküm yapıldığı sırada cüruf ismi verilen erimiş metalde patlama meydana geldi. Patlama sonrası ilgili alanda çalışan 6 işçi yaralandı.

2 İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar için fabrikaya sağlık ve polis ekibi sevk edildi H.G., S.G., M.T., C.M., İ.U. ve O.I. isimli işçiler ilk müdahalenin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerden 2'sinin sağlık durumunun kısmen ciddi, geri kalan 4 işçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

