Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi güçlü kadrosu ve dikkat çeken konusuyla ekran yolculuğuna başlıyor. Dizinin uyarlama olup olmadığı ve hikayesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Şebnem Bozoklu gibi isimler yer alıyor.

İlk bölümüyle seyirci karşısına çıkan Rüya Gibi, İstanbul’un kenar mahallesinden lüks bir hayatın içine sürüklenen Aydan’ın değişim hikayesiyle merak uyandırıyor. Senaryosu, karakter dönüşümleri ve atmosferiyle dikkat çeken Rüya Gibi uyarlama mı araştırılıyor.

RÜYA GİBİ DİZİSİ UYARLAMA MI?

Emre Özdür, Hazar Kozice ve İdil Ezgi Esen imzası taşıyan Rüya Gibi, herhangi bir yabancı yapımdan uyarlanmıyor. Dizinin hem karakter yapıları hem de olay örgüsü Türk izleyici alışkanlıklarına göre tasarlanmış durumda.

Son günlerde sosyal medya platformlarında dizinin bir Kore veya Latin Amerika uyarlaması olduğuna yönelik yorumlar yapılsa da bu bilgiler gerçeği yansıtmıyor.

RÜYA GİBİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Dizi gerçek bir hayat öyküsüne dayanmıyor ancak hikaye, büyük şehirlerde sıkça karşılaşılan sınıf farklılıkları, çalışma hayatındaki adaletsizlikler ve bireysel dönüşüm temalarını ekrana taşıyor. Aydan’ın hayatındaki kırılmalar izleyiciye aktarılıyor.

RÜYA GİBİ NE ANLATIYOR?

Rüya Gibi, yeteneğine rağmen hayatın yükleri altında sıkışmış bir kadın olan Aydan’ın dönüşüm yolculuğunu anlatıyor. Yıllardır kocasının gölgesinde yaşayan Aydan’ın hayatı, Tarık’ın yetimhanede büyüyen bir kızı olduğunu öğrenmesiyle altüst oluyor. Hem vicdan hem de hayatta kalma mücadelesi Aydan’ı farklı bir dünyaya doğru sürüklüyor. Bu süreçte Çido ve Fiko gibi destekleyici karakterler Aydan’ın çevresini şekillendiriyor.

Dizinin kırılma noktası, Aydan’ın bir yat partisinde karşılaştığı Emir’le başlıyor. Emir’in teklifi Aydan’ı lüks bir güzellik merkezinin patroniçesine dönüştürürken bu yükseliş aynı zamanda geri dönülmez bir tehlikenin kapısını aralıyor. Dizi, sınıf farkı, güç ilişkileri, aile çatışmaları ve kadın dayanışması gibi temaları merkezine alan dramatik bir yapıya sahip.

