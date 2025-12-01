Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi, yayın tarihinin yaklaşmasıyla birlikte çekim alanları ve setin kurulduğu semtler dikkat çekmeye başladı. Dizinin atmosferini oluşturan lokasyonların nerede kurulduğu ve sahnelerin hangi ilçelerde çekildiği izleyicilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor.

Başrollerinde Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu ve Emre Bey’in yer aldığı Rüya Gibi dizisi, hikayesiyle olduğu kadar çekim yerleriyle de merak uyandırıyor. Yapım, İstanbul’un farklı bölgelerinde geçen sahneleriyle dikkat çekerken dizide kullanılan lüks güzellik merkezi atmosferi ve karakterlerin gündelik alanları izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

RÜYA GİBİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Rüya Gibi dizisinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Yapım ekibi, hem modern şehir dokusunu hem de karakterlerin özel alanlarını yansıtan daha sakin mahalle görüntülerini bir arada kullandı. Dizinin merkezindeki güzellik merkezi sahneleri için özel olarak tasarlanmış kapalı set alanlarından yararlanıldığı biliniyor.

Rüya Gibi dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri ve semtler araştırılıyor

Dizide kullanılan dış mekan sahneleri ise İstanbul’un hem merkezi hem de kenar semtlerinde çekiliyor. Karakterlerin bireysel hikqyelerini destekleyen çeşitli sokaklar, kuaför dükkanı görünümleri ve şehir hayatının hareketliliğini gösteren alanlar, yapımın atmosferine katkı sağlıyor.

Rüya Gibi dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri ve semtler araştırılıyor

RÜYA GİBİ OYUNCU KADROSU

Rüya Gibi, geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Şebnem Bozoklu, Emre Bey, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar gibi deneyimli isimler de yer alıyor.

Rüya Gibi dizisi nerede çekiliyor? Çekim yerleri ve semtler araştırılıyor

Öte yandan; Alya, Yeliz Korkmaz, Burcu Kirman, Yağmur Özbasmacı, Deniz Altan, Toprak Kahraman, Alper Kut, Furkan Murat Uğur, Ferzan Hekimoğlu, Aslıhan Çelik, Kerim İlhan, Taylan Güldere, Selçuk Borak, Enes Bay ve Arzu Oruç gibi birçok oyuncu da dizide rol alıyor.

Editör:İREM ÖZCAN

Haberle İlgili Daha Fazlası