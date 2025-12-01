Tüm Restoran ve Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, sektördeki kontrolsüz büyümeye karşı bir an önce harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Açılan işletmelerin yüzde 80'inin battığını belirten TÜRES Başkanı, "Artık yeni restoran açılmasın. Avrupa'daki sistemin Türkiye'ye gelmesi lazım" diyerek acil yasal düzenleme istedi.

Tüm Restoran ve Turizm İşletmecileri Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, sektörle ilgili CNBC-e'ye değerlendirmelerde bulundu. Restoran ve kafe sektöründeki kontrolsüz büyümeye dikkat çekem Bingöl, bu büyümeden zarar geldiğini söyledi. "Artık yeni restoran ve kafe açılmasın" diyen Bingöl, nedenlerini de sıraladı.

"BATAKLIĞI KURUTMADAN SİVRİSİNEĞİ BİTİREMEZSİNİZ"

"Bir kere şunu düzeltmemiz lazım; Türkiye'de şunu çıkarmamız lazım" diyen Bingöl, "Bataklığı kurutmadan sivrisineği bitiremezsiniz. Restoran kafe sayısı 300 bine yakın. Önüne gelen her yerde lokanta ve kafe açıyor. Bunun artık bir durdurulması lazım" ifadelerini kullandı.

Restoran işletmecilerinden yasal düzenleme çağrısı: Avrupadaki sistemin Türkiyeye gelmesi lazım

"AVRUPA'DAKİ SİSTEM TÜKETİCİ VE DÜKKAN SAHİBİNİ KORUYOR"

Avrupa'daki uygulamalardan örnek veren TÜRES Başkanı, belediyelerin rolüne dikkat çekti. Belediyelerin bölgesel sınırlama yaparak tüketiciyi ve işletme sahibini koruduğunu söyleyen Bingöl, "Biliyorsunuz Avrupa'da siz belediyeye gidersiniz; o bölgede bir şey yapmak istediğinizde belediye 'Hayır, burada yapamazsın' der. Bu benzinci için de böyledir, eczane için de böyledir. O, tüketiciyi, üreticiyi ve dükkân sahibini koruyan bir sistemdir. Bu sistemin Türkiye'ye gelmesi lazım" dedi.

"MİLLİ SERVET BATIYOR"

Kontrolsüz açılan işletmelerin hem kendilerine hem de sektörün geneline zarar verdiğini kaydeden Bingöl, "Açılan işletmelerin yüzde 80'i batıyor, millî servet batıyor. Ama o batarken diğer yerleri de batırıyor. Ben 10 liralık iş yapıyorum, gelip dükkan açıyorsun; yanına biri daha açtı, düştü 5 liraya. Ben de zarar ediyorum, sen de ediyorsun, o da ediyor."

"YASAL DÜZENLEME ŞART"

Yasal düzenleme isteyen Bingöl, "Bir kere bu kanunu çıkarmamız lazım. Artık her önüne gelenin istediği yerde lokanta ve kafe açmasını yasaklamamız lazım. Nasıl AVM'lerde sıkıntı yaşıyoruz şimdi... Onun için restoran ve lokantalarla ilgili bir çalışma yapmak zorundayız” dedi.

TÜRES'in bu konuda somut bir adım atıp atmadığı sorusu üzerine ise Bingöl, “TÜRES olarak bu konuda çalışmalar yapıyoruz" açıklamasını yaptı.

