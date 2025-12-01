Kaydet

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında 'yağma' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' gibi suçlardan toplam 6 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.K.'nın yakalanması için çalışma başlattı. Teknik takip sonucu dayısının evinde olduğu tespit edilen T.K.'nın yakalanması amacıyla çilingir yardımıyla kapıyı açıp eve giren polis, firari şahsı saklandığı mutfak dolabının içinde yakaladı. Gözaltına alınan T.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Editör:ERKUT ÇALIKOGLU

