Survivor 2026 için geri sayım hızlanırken yapım ekibinden ve Acun Ilıcalı’dan gelen yeni açıklamalar sonrası Gönüllüler takımındaki kadın yarışmacılar belli oldu. Yarışmanın tutkunları ise şimdiden Survivor 2026 ne zaman başlıyor araştırmaya başladı.

TV8 ekranlarında yayınlanacak Ünlüler - All Star sezonu, hem kadrosu hem de beklentiyi yükselten parkurlarıyla şimdiden gündemin en çok konuşulan televizyon projeleri arasında. Peki, Survivor 2026 ne zaman başlıyor?

Survivor 2026 ne zaman başlıyor? Gönüllüler takımındaki kadın yarışmacılar belli oldu

SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Survivor’ın yeni sezonu için hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken gözler yarışmanın başlangıç tarihine çevrildi. Programın sunuculuğunu üstlenen Murat Ceylan’ın da sık sık gündeme getirdiği gibi resmi tarih henüz açıklanmadı.

Geçtiğimiz yıl Survivor yarışması 1 Ocak’ta başlamıştı bu yüzden 2026 sezonunun da benzer bir takvimle ekrana gelmesi bekleniyor. Yarışma başvuruları devam ederken yapım ekibinin hazırlıkları da Dominik’te sürüyor.

SURVİVOR 2026 GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAKİ KADIN YARIŞMACILAR BELLİ OLDU



Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabı üzerinden gönüllüler takımındaki kadın yarışmacıları duyurdu. Yeni sezonda gönüllüler kadrosunda Sude Demir, Lina Hourich, Başak Cücü ve Gözde Bozkurt yer alacak. Adayların açıklanmasıyla birlikte gönüllüler ekibi sezona iddialı bir giriş yaptı.

SURVİVOR ÜNLÜLER - ALL STAR YARIŞMACILARI BELLİ Mİ?



Yeni sezonda yarışacak ilk ismin Bayhan olduğu açıklanmıştı. Ardından kadroya katılan diğer isimler birer birer duyuruldu. Keremcem, Dilan Çıtak, Mert Nobre, Serhan Onat, Meryem Boz, Murat Arkın, Deniz Çatalbaş, Selen Görgüzel ve Seren Ay Çetin Ünlüler All Star takımında yer alacak.

SURVİVOR 2025 ŞAMPİYON KİM OLMUŞTU?



Geçtiğimiz sezon büyük finalde Adem Kılıçcı ve Batuhan Karacakaya karşı karşıya gelmişti. Nefes kesen final gecesinin ardından şampiyonluk kupasını kaldıran isim Adem Kılıçcı olmuştu.

