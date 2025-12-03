Show TV ekranlarının yeni ve iddialı dizisi Rüya Gibi, ilk bölümüyle 2 Aralık Pazartesi günü izleyicileriyle bir araya geldi. Dizinin kilit karakteri olan Çiğdem'i oynayan Ahsen Eroğlu'nun performansı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Show TV'nin yeni dizisi Rüya Gibi'nin ilk bölümünde en çok konuşulan karakter, Ahsen Eroğlu'nun oynadığı Çiğdem oldu.

Zekasını amacına ulaşmak için kullanan, suça bulaşmaktan çekinmeyen Çiğdem karakteri öne çıkan bir isimdir.

Rüya Gibinin Çiğdemi kimdir? Ahsen Eroğlu performansıyla dikkat çekiyor

RÜYA GİBİ'NİN ÇİĞDEM'İ KİMDİR?

Yetimhanede büyüyen ve annesinin ölümünden babası Tarık’ı sorumlu tutan Çiğdem, kurnazlığı ve cesareti sayesinde suç dünyasında ayakta kalmayı başarır. Ela’ya duyduğu sadakat ve Aydan’la tanışmasıyla kendisini farklı olayların içinde bulur.

Rüya Gibinin Çiğdemi kimdir? Ahsen Eroğlu performansıyla dikkat çekiyor

AHSEN EROĞLU KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

27 Ekim 1994 tarihinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde doğan Eroğlu, Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulunu bitirmiştir. 2025 itibarıyla 31 yaşında olan Eroğlu, oyunculuk eğitimini Sahne 3MOTA'da almıştır. Ayrıca ailesi Bulgaristan göçmenidir.

Menajerimi Ara dizisinde başroldeki "Dicle" karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Ahsen Eroğlu şimdilerle Rüya dizisinde oynadığı Çiğdem karakteriyle izleyiciden tam not almaya başladı.

Sıkça Sorulan Sorular Ahsen Eroğlu şu an hangi dizide oynuyor? Ahsen Eroğlu 2 Aralık 2025 tarihi itibarıyla Rüya dizisinde 'Çiğdem' karakterini oynuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası