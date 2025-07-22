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IDEF 2025 İstanbul'da kapılarını açtı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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IDEF 2025 İstanbul&#039;da kapılarını açtı!
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), İstanbul'da kapılarını açtı. Fuar bu yıl 33 ülkeden üst düzey katılım ve 400'ün üzerinde uluslararası firma ile gerçekleşiyor. Fuarda kara, hava ve deniz platformlarında üretilen birçok savunma teknolojisi ile füze ve uydulardan uçak motorlarına kadar geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor. IDEF 2025, İstanbul Fuar Merkezi başta olmak üzere toplam 4 farklı lokasyonda düzenleniyor. Son iki günü halka açık olacak fuar 27 Temmuz'da sona erecek.

17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul'da kapılarını açtı.

IDEF 2025 İstanbul'da kapılarını açtı! - 1. Resim

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) gerçekleştiriliyor.

IDEF 2025 İstanbul'da kapılarını açtı! - 1. Resim

33 ÜLKEDEN ÜST DÜZEY KATILIM

Etkinliğe bu yıl 33 ülkeden bakan ve 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanı gibi heyet başkanları katılacak. 44 ülkeden gelen katılımcıların stant açtığı IDEF 2025'te 400'ün üzerinde uluslararası firma da ürünlerini sergileyecek.

IDEF 2025 İstanbul'da kapılarını açtı! - 2. Resim

ÇOK SAYIDA SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNÜ FUARDA OLACAK

Fuar kapsamında kara araçları kısmında ana muharebe tankları, zırhlı muharebe araçları, elektronik harp sistemleri, roket ve güdümlü füzeler, taktik balistik füzeler, hava savunma füzeleri ve insansız kara araçları (İKA) yer alıyor. Hava araçları bölümünde ise sabit kanatlı platformlar, hava savunma sistemleri, elektronik harp teknolojileri, uydular, insansız hava araçları ve uçak motorları gibi ürünler bulunuyor.

IDEF 2025 İstanbul'da kapılarını açtı! - 3. Resim

Fuarın deniz araçları kısmında ise muharebe ve destek gemileri, sabit ve döner kanatlı platformlar, insansız su-üstü ve su-altı araçları (İSA) ve komuta, kontrol ve haberleşme sistemleri yer alıyor. Fuarda ayrıca güvenlik ve lojistik alanındaki teknolojiler de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

IDEF 2025 İstanbul'da kapılarını açtı! - 4. Resim

SON 2 GÜN HALKA AÇIK OLACAK

Bu yıl ana alan İstanbul Fuar Merkezi'nin yanı sıra Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve WOW Kongre Merkezi olmak üzere 4 lokasyonda etkinliklere ev sahipliği yapacak IDEF 2025'in son 2 günü ise halka açık gerçekleştirilecek. Fuar, 27 Temmuz'da sona erecek.

IDEF 2025 İstanbul'da kapılarını açtı! - 5. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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