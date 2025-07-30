Çift Kişilik Oda 7. bölüm ne zaman? 31 Temmuz yayın akışında yer almadı

Çift Kişilik Oda 7. bölüm tarihi yakından takip ediliyor. 31 Temmuz Perşembe akşamı NOW TV yayın akışında yer almayan dizinin takipçileri yeni bölüm tarihini araştırıyor. Bir süredir ekrana gelmeyen dizinin ekranda olmama nedeni merak edildi.

Başrollerinde Devrim Özkan ve Ulaş Tuna Astepe'nin yer aldığı Çift Kişilik Oda dizisi 7. bölümü ekrana gelmedi. NOW TV'de her perşembe saat 20.00'de yayınlanan dizi, 31 Temmuz Perşembe akşamı yayın akışında yer almadı. Dizinin takipçileri Çift Kişilik Oda 7. bölüm ne zaman, neden yok sorgulamasını yapıyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA 7. BÖLÜM NE ZAMAN?

Çift Kişilik Oda 7. bölümünün ağustos ayında ekrana gelmesi bekleniyor. Düşük reklam gelirleri nedeniyle haftalardır yayınlanmayan dizinin takipçileri yeni bölümü sabırsızlıkla bekliyor.

Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe (Deniz) ve Devrim Özkan (Nilüfer) yer aldığı dizinin sekizinci bölümüyle yayın hayatına veda edeceği iddia edilse de final yapıp yapmayacağı henüz belli değil.

ÇİFT KİŞİLİK ODA 7. BÖLÜM NEDEN YOK, YAYINLANMADI?

Dizinin yeni bölümünün ekrana gelmeme nedeni yaz döneminde reklam gelirlerin düşmesi olarak açıklandı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni bölümünün Ağustos ayında ekrana gelmesi bekleniyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA 7. BÖLÜM ÖZETİ

Kaan'ın Nilüfer'e olan duygularını itiraf ettiği 7. bölümde ikili arasındaki gerilim ve tartışmalar son buluyor.

Dizi, küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer'in anne babasının yaptığı Lutesya Otel'de çalışması ve orada başına gelen olayları anlatıyor. Otelin mirasçılarından Kaan, yıllardır üvey ablası Sevil'in başında olduğu otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Kaan ve Nilüfer için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.