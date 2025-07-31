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Tarih verildi! KAAN yerli motora geçiyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tarih verildi! KAAN yerli motora geçiyor
Yerli Motor, KAAN, Uçak, TUSAŞ, Savunma, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

KAAN, en güçlü millî turbofan motor TF35000 ile uçacak. Motorun testleri 2026’da yapılacak, 2032’de KAAN’a entegre edilecek.

Türkiye’nin yerli ve millî imkânlarla ürettiği savaş uçağı KAAN’ın merakla beklenen yerli motorla uçuş tarihi belli oldu. TUSAŞ tarafından geliştirilen, Türkiye’nin şimdiye kadar ürettiği en yüksek itki gücüne sahip olacak yerli ve millî turbofan motoru TF35000’in ilk testlerinin 2026’da yapılacağı ifade edildi.

Tarih verildi! KAAN yerli motora geçiyor - 1. Resim

TF35000 motorunun test sürenin başarılı olması hâlinde KAAN’a entegrasyonunun ise 2032 yılında gerçekleştirileceği müjdelendi. TUSAŞ Dergisi’nde yer alan bilgilerde “TEl tarafından geliştirilen Türkiye’nin en yüksek itki gücüne sahip yerli ve millî turbofan motoru TF35000’nin ise erken testlerinin 2026 yılında yapılması ve KAAN’a entegrasyonun 2032’den itibaren gerçekleşmesi planlanıyor” denildi.

Tarih verildi! KAAN yerli motora geçiyor - 2. Resim

Öte yandan, millî muharip uçak KAAN’ın ilk uçuşunu 2023 yılında gerçekleştirmesinin ardından, 2030’lu yılların başında envantere girmesi planlanıyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde KAAN’ın ilk yurt dışı satışı da gerçekleşmiş ve Endonezya ile 48 adetlik bir sipariş imza altına alınmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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