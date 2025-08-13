F-35 iptal, AB ülkesi KAAN'ı alacak! Türkiye'nin göz bebeği için kollar sıvandı

Türkiye'nin savunma sanayindeki başarıları, küresel çapta ön plana çıkmaya devam ediyor. Havacılığın gözbebeklerinden KAAN, bir ülkenin daha gündemine oturdu.

İspanya merkezli Defensa y Seguridad’nin haberine göre, Türkiye’nin yerli ve milli beşinci nesil savaş uçağı KAAN, İspanya için F-35’e ve gecikmeler yaşayan FCAS programına alternatif olarak değerlendiriliyor.

KAAN, AB ÜLKESİNİN GÜNDEMİNDE

Haberde, El País gazetesinin, İspanya Hava Kuvvetleri ve Donanması için F-35 alımının iptal edildiğine yönelik haberinin ardından, sosyal medyada ve savunma çevrelerinde tartışmaların arttığı belirtiliyor. Bu gelişme üzerine, Türkiye’nin geliştirdiği KAAN projesinin İspanya açısından stratejik bir seçenek olabileceği vurgulanıyor.

İlgili Haber Newsweek KAAN'ı yazdı: Türk savaş uçağı, F-35'e rakip oluyor

Defensa y Seguridad’ye göre KAAN, Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştiriliyor ve F-16 filosunun 2030’lardan itibaren yerini alması hedefleniyor. Stealth (düşük görünürlük) tasarım, ASELSAN üretimi AESA radarı ve gelişmiş sensör füzyonu gibi özellikleriyle öne çıkan KAAN, milli motor projesiyle de dışa bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor.

"KAAN, TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZLIĞININ SEMBOLÜ!"

Haberde, Türkiye’nin güçlü savunma sanayii altyapısına da dikkat çekiliyor. TUSAŞ, ASELSAN ve Roketsan’ın projedeki kritik rollerinin, KAAN’ı sadece bir uçaktan öte, Türkiye’nin teknoloji bağımsızlığının sembolü haline getirdiği ifade ediliyor.

İlgili Haber İspanya’nın radarında artık KAAN ve Bayraktar var!

Defensa y Seguridad, İspanya ile Türkiye’nin Hürjet projesinde yakaladığı iş birliği modelinin KAAN için de uygulanabileceğini belirtiyor. İspanya’nın KAAN programına katılımının, daha düşük maliyet, teknoloji transferi ve yerli sanayiye (Indra, Airbus España gibi) üretim ve entegrasyon fırsatları sunabileceği kaydediliyor.

İlgili Haber KAAN bile memnun etmediyse…

Haberde ayrıca, KAAN’ın deniz versiyonunun İspanya Donanması için ilgi çekici bir ihtimal olduğu aktarılıyor. Mevcut LHD Juan Carlos I gemisinin yerine, gelecekte CATOBAR sistemli bir uçak gemisinin inşa edilmesi halinde, KAAN’ın bu platformdan operasyon yapabilecek şekilde uyarlanabileceği ifade ediliyor. Böyle bir iş birliğinin, Ar-Ge maliyetlerini paylaşarak hem Türkiye’nin hem de İspanya’nın ihtiyaçlarını karşılayabileceği değerlendiriliyor.