İspanya’nın radarında artık KAAN ve Bayraktar var!

Avrupa gökyüzünde Türk rüzgârı esiyor. HÜRJET anlaşmasıyla savunma hattında Türkiye’ye yönelen İspanya, şimdi gözünü çok daha büyük hedeflere çevirdi. Ankara’dan jet eğitim uçağı alan Madrid’in, beşinci nesil savaş uçağı KAAN ile Bayraktar ve ANKA gibi insansız hava araçlarını da envantere katmak istediği öne sürüldü.

İspanya’nın Türkiye’den jet eğitim uçağı HÜRJET alımı için imzaladığı mutabakat zaptı, iki ülke arasındaki savunma sanayi ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Madrid yönetiminin şimdi de Türkiye’nin geliştirdiği milli muharip uçak KAAN ve insansız hava araçları ile ilgilendiği iddia edildi.

"TÜRKİYE ARTIK AVRUPA İÇİN VAZGEÇİLMEZ ORTAK"

İspanyol savunma analisti ve gazeteci Jaime Perez Guerra, TRT Haber’e yaptığı değerlendirmede Türkiye’nin özellikle son yıllarda savunma alanında kaydettiği ilerlemenin etkileyici olduğunu belirtti.

Guerra, “HÜRJET yalnızca bir başlangıç. KAAN ve insansız sistemler de gündeme gelecek. Türkiye, Avrupa için artık vazgeçilmez bir ortak” ifadesini kullandı.

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HÜRJET, NATO EĞİTİMİNDE KULLANILACAK

İmzalanan anlaşmanın en dikkat çekici unsurlarından biri, HÜRJET’in İspanya’nın Badajoz kentinde kurulacak NATO eğitim merkezinde aktif olarak kullanılacak olması.

Uzmanlar, HÜRJET’in bu merkezde gösterdiği performansın, başka ülkelere yönelik ihracat için de referans niteliği taşıyacağına değindi.

SÜPERSONİK PERFORMANSIYLA ÖNE ÇIKIYOR

TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET, Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim ve taarruz uçağı olma özelliği taşıyor. Mevcut F-5 ve T-38 jetlerinin yerini alması planlanan uçak, 1.4 Mach hıza, 45 bin fit servis tavanına ve 7.500 lbs yük kapasitesine sahip. Gelişmiş dijital kontrol sistemleri, gece görüş uyumu, hava-hava ve hava-yer angajmanı gibi kabiliyetlerle donatılan HÜRJET, hem eğitim hem de operasyonel görevlerde kullanılabiliyor.