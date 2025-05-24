Dünya KAAN için sıraya girdi! "Küresel çapta ilgi çok arttı"

Türk havacılık sanayisi küresel çapta gözbebeği olmaya devam ediyor. KAAN'a uluslararası talep artarken, yerli motor üretiminde son aşamaya gelindi. "Dünya genelinde KAAN için ilgi büyük hatta bazı ülkelerin ilgisi çok artmış durumda" diyen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, ilgi gösteren ülkeleri sıraladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, TUSAŞ'ın Kahramankazan Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek şirketin geldiği noktayı ve gelecek 10 yıllık projeksiyonunu anlattı.

Türkiye'nin yaptığı uydulara Kazakistan ve Malezya gibi ülkelerden talep geldiğini belirten Demiroğlu, sözleşme aşamasına yaklaşılan 3-4 ülkenin olduğunu, değişik modeller üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

Demiroğlu'na yerli motorlarla ilgili gelişmelerin sorulması üzerine, "GÖKBEY helikopter motoru epey ilerledi. Onu bir iki sene içinde kullanmaya başlayacağız. KAAN'ın motoru devam ediyor. Arkasından da 3 bin beygirlik bunların motoru gelecek. Belli bir süre Ukrayna'dan alacağız. Ondan sonra kendimize üreteceğiz çünkü toplam 600 motordan bahsediyoruz. Biz 100'ünü Ukrayna'dan alırsak 500'ü hala bize ihtiyaç." cevabını verdi.

KAAN'A ULUSLARARASI İLGİ: HANGİ ÜLKELERİ İLGİLENİYOR?

KAAN'a yönelik ilginin sorulması üzerine Demiroğlu, "Dünya genelinde KAAN için ilgi büyük hatta bazı ülkelerin ilgisi çok artmış durumda. Kaan ile Suudi Arabistan uzun zamandır ilgileniyor, ilgileri en üst seviyede şu anda. Endonezya tarafı da iyi gidiyor"" dedi.

Demiroğlu, savunma sanayisinde gelinen noktayla ilgili soruya, "Bugün itibarıyla geldiğimiz nokta, gerçekten dünya üzerindeki birçok ülkeye ilham kaynağı, örnek oluyor ama bu yolun sonu yok çünkü bu, bir bayrak yarışı." cevabını verdi.

Sistemlerin çoğu geçmişte yurt dışından alındığı için yurt içinde kabiliyet kazanımının her zaman tercih edildiğini vurgulayan Demiroğlu, ürünlerin sonuna kadar arkasında olmak istediklerini ve olacaklarını söyledi. Ürünü istenildiği anda kullanılmak üzere vermek istediklerini, karşı tarafın başka hiçbir şeyle uğraşmasını istemediklerini dile getiren Demiroğlu, "Her şeyle biz uğraşalım. Bunu da maliyet etkin ve hızlı bir şekilde yapacak model oluşturalım. TUSAŞ'ın servis, lojistik ve yedek parça kısmını büyütme hedefimiz var. En hızlı şekilde büyüteceğimiz yer orası. Belki 5 sene sonra en büyük ciroyu yapacağımız yer de orası." diye konuştu.

Demiroğlu, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvetler tarafından 10 yıllık Tedarik Programı'nın (OYTEP) yapıldığını, bu programda veya kendi bünyelerinde ekipman tedarikleri, ihtiyaçların karşılandığını, daha sonra SSB aracılığıyla kendileriyle paylaşıldığını anlattı.

"HÜRJET'İN MOTORUNDA DA BUGÜN YARIN GÜZEL BİR HABER GELİR DİYE BEKLİYORUZ"

Yaptırımların kaldırılmasının savunma sanayisine etkileri ve motor tedarikine ilişkin soru üzerine Demiroğlu, "Bizim olmazsa olmazlarımız var. KAAN'ı yapmak zorundayız. KAAN'ın motorunu da yapmak zorundayız. Aynı şey HÜRJET için de geçerli. Projede sistemi alamadığınızda bunu yapmak zorundasınız." cevabını verdi.

HÜRJET'in motoruna ilişkin gelişmelere değinen Demiroğlu, "HÜRJET'in motorunda da bugün yarın güzel bir haber gelir diye bekliyoruz." ifadesini kullandı.

TUSAŞ, MİLLİ VE KÜRESEL BİR ŞİRKET

TUSAŞ'ın 16 bine yakın kişiye istihdam olanağı sağladığına dikkati çeken Demiroğlu, son 10 yılda şirkete 10 binden fazla personelin katıldığını söyledi.