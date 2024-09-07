Akdeniz'de Türk kubbesi! Mısır Çelik Kubbe ve KAAN istedi

Sisi’nin ziyaretinde Çelik Kubbe ve KAAN en önemli gündem maddeleri oldu. Mısır’ın KAAN projesine ortak olmak istediği, ayrıca hava sahasını da Çelik Kubbe’nin korumasına emanet etmek istediği öğrenildi.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Türkiye’ye düzenlediği resmî ziyaretin etkileri sürerken Kahire yönetiminin KAAN ve Çelik Kubbe’ye talip olduğu öğrenildi.

Sisi’nin Türkiye ziyaretinin sonuçları birçok ülke tarafından izlemeye alınırken, yayınlanan 36 maddelik ortak bildirinin ve imzalanan 17 anlaşmanın mercek altına alındığı belirtiliyor.

Sisi’nin Ankara ziyaretinde, Millî Muharip Uçak KAAN’ı ve hava savunma sistemi Çelik Kubbe’yi yakın markaja aldığı ve Kahire yönetiminden Ankara’ya çeşitli ortaklık taleplerinde bulunduğu öne sürüldü. Kulislerde Mısır’ın, KAAN projesine ortak olma isteğini dile getirdiği ifade edilirken, Mısır semalarının korunmasının da Çelik Kubbe ile yapılması talebinin bulunduğu belirtildi.

MISIR ADIM ATMALI

Mısır’ın savunma alanındaki taleplerini gazetemize değerlendiren Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM) Başkanı Dr. Eray Güçlüer, “Anladığımız kadarıyla bazı parçaların Mısır’da üretilmesi talebi var. Ancak Türkiye’nin henüz bir cevap vermediğini biliyoruz. KAAN Projesine gelebilecek bir 100 milyar dolarlık yatırımın geliştirme sistemlerinin önünü daha hızlı açabilir. Burada önemli olan projeyi kimin yönettiği. Elbette ki Türkiye kritik parçaların üretimini kimseye vermez. Bu talebe olumlu bakılabilir ancak tüm bunların Mısır’ın Yunanistan ile imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşmasında, Libya ve bölgesel konularda atacağı adımlara bağlı olacaktır” dedi.

ÇELİK KUBBE’Yİ İSTİYOR

Mısır’ın Çelik Kubbe konusunda da Türkiye’den talepte bulunduğu bilgisini paylaşan Güçlüer, Mısır’a İsrail’den en büyük tehdidin havadan geleceğine işaret etti. Güçlüer, “Mısır’ın 3 şeye ihtiyacı var, hava savunma sistemi, uçak ve gemiler. Donanmasını Fransa’dan yeniledi. Ama hava sahasını korumak için Çelik Kubbe’ye ihtiyacı var. Çelik Kubbe olduğunda havadan Mısır’ı işgal edemezsiniz, KAAN uçakları ile de desteklenirse stratejik güvenliği sağlamış olur. Ancak tüm bunların karşılığında Kahire’nin Ankara ile ciddi iş birliği yapması gerekir. Mısır İsrail’in ne olduğunu biliyor ve stratejik güvenlik açısından Türkiye’nin desteğine ihtiyacı var” diye konuştu.