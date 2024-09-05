Erdoğan ve Sisi Ankara'dan dünyaya seslendi: Katilin yeri meclis değil mahkemedir

İki lider Filistin konusunda “ortak duruş” sergilediklerini vurguladı. Erdoğan “41 bin masum insanın katillerinin yeri meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesabını verdikleri mahkeme salonlarıdır” dedi.

HABER MERKEZİ ANKARA- Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine dün Türkiye’ye ilk kez resmî ziyarette bulundu. Bu, 12 yıl aradan sonra Mısır’dan Türkiye’ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret oldu.



Erdoğan, Sisi’yi Esenboğa Havalimanı’nda uçağın merdivenlerinde karşıladı. Daha sonra Külliye’ye geçen iki lider bir süre başbaşa görüştü, daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Toplantısı’na başkanlık etti. Toplantının ardından iş birliği anlaşmaları imzalandıktan sonra iki lider ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında ilk olarak konuşan Erdoğan önemli mesajlar verdi. “Türkiye ve Mısır’ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemdedir” diyen Erdoğan şöyle devam etti:



HEDEF 15 MİLYAR DOLAR



Mısır’la kazan kazan anlayışıyla çok boyutlu münasebetlerimizi ileriye taşıyacağız. Ülkelerimiz arasındaki köklü ilişkilerimizi sürekli güçlendiriyoruz. Mısır’la iş birliğimizi sanayi, ticaret, savunma, sağlık, çevre, enerji dâhil her alanda ilerletme irademizi teyit ettik. Ticaret hacmimizi önümüzdeki beş yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz.



“AÇLIKLA ÖLDÜRÜYORLAR”



Toplantılarımızda Gazze başta olmak üzere bölgesel meselelerin çözümüne yönelik düzenli istişareler tesis etme hususunda mutabık kaldık. Türkiye ve Mısır, Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir. Saldırıların durması ve kalıcı ateşkes önceliğimiz olmaya devam ediyor. İsrail bombalarla kıramadığı Filistin iradesini açlık ve susuzlukla kırmaya çalışıyor.

“hesap verecekler”



Açlık, susuzluk veya ilaç bulamadığı için ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileridir. Gazze’de suç işleyen İsraillilerin mahkemelerde hesap vermesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 41 bin masum insanın katillerinin yeri meclis kürsüleri değil, işledikleri suçların hesabını verdikleri mahkeme salonlarıdır.



“İLİŞKİMİZ HAYATİ ÖNEMDE”



Türkiye ve Mısır’ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemdedir. İsrail’in bölgemizi daha fazla gerilime sürüklemesinin önüne geçmek ancak ikircikli politikaların terk edilmesiyle mümkün olacaktır.



“SUÇA ORTAK OLUYORLAR”



Netanyahu’nun Mısır’a yönelik ithamlarını reddediyoruz. Batı dünyası, Netanyahu hükûmeti tüm bölgeyi hatta tüm dünyayı tehlikeye atan katliam politikasını durdurma noktasında caydırıcı adımlar atmıyor. Vicdanları yaralayan böyle bir tablonun kabul edilemezliğini artık herkes anlamalıdır. Bazı ülkeler hâlâ İsrail’e destek sağlayarak işlenen suçlara ortak oluyor. İsrail’in bölgemizi daha fazla gerilime sürüklemesinin önüne geçmek ikircikli politikalardan vazgeçmektir.



“TÜRKİYE ÖNEMLİ ÜLKE”



Erdoğan’dan sonra söz alan Mısır lideri Sisi de önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin dostluğuna büyük önem verdiklerini belirten Sisi, şu açıklamalarda bulundu: Bu ziyaret iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin çok daha gelişeceğinin göstergesidir. Şüphesiz bizleri bir araya getiren, birçok ortak paydamız bulunmaktadır. Ülkemizde artan Türk yatırımları ile bu iş birliğinin daha da arttığını görmekteyiz. İnsani krizlerin önüne geçmek için beraber çalışmalıyız diye karar aldık.



“DESTEĞİMİZ TAMDIR”



Gazze konusunda ortak hareket ederek ateşkesi sağlamalıyız. Türkiye’nin yürüttüğü diplomasiye desteğimiz tam. Bunu sağlamalıyız. Filistin Devleti resmen tanınmalı. Suriye meselesini de ele aldık. Suriye halkını olumsuz etkileyen krizin de son bulması konusunu ele aldık. Türkiye ve Suriye arasındaki yakınlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz.



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İKİ LİDER 17 STRATEJİK ANLAŞMAYA İMZA KOYDU

Mısır lideri Sisi’nin Türkiye ziyareti kapsamında, iki ülke arasında savunmadan enerjiye kadar çeşitli alanlarda 17 stratejik anlaşma imzalandı. Savunma, enerji, turizm, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde hedef iki ülke arasında halen 10 milyar dolar seviyesinde olan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. İki liderin imza koyduğu anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’nin hâlen Mısır’daki 3 milyar doları aşan yatırımlarının artırılması da bekleniyor.