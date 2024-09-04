Dünyanın gözü Erdoğan-Sisi görüşmesinde: Ankara dron satmak ve gaz almak istiyor

Mısır lideri Sisi'nin Türkiye ziyareti yabancı basında geniş yer buldu. Başlıklar arasında iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki soykırımında ele alınacağı yazıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kahire-Ankara hattında açılan yeni sayfayla Mısır'ın başkentini bu yılın başında ziyaret etmişti. Mısır lideri Abdulfettah Sisi bugün iade-ziyaret gerçekleştirdi.

Sisi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ziyaretine ilişkin şunları yazdı:

Benim bugünkü (Ankara) ziyaretim ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önceki Kahire ziyareti, Mısır ile Türkiye arasında yeni bir dostluk ve işbirliği başlatma iradesini yansıtıyor.

Öte yandan Mısır'dan Türkiye'ye 14 senenin ardından devlet başkanı düzeyindeki ziyaret hem Arap medyasında hem de dünya medyasında yakından izlendi.

AFP: KOPAN İLİŞKİLER ISINIYOR

Uluslararası haber ajansı AFP, ziyareti 'Sisi, onarılan ilişkileri mühürlemek için çarşamba Türkiye'de başlığıyla servis ettiği haberde Ankara ve Kahire arasındaki kopan bağlantının son iki yılda yeniden ısındığı yorumunu yaptı.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM

Bir diğer uluslararası ajans Associated Press (AP) ise, 'Mısır lideri Sisi ilişkilerde buzlar çözülürken Türkiye'ye ilk ziyaretini yapıyor' başlığıyla sunduğu haberde Ankara ve Kahire'yi iki bölgesel güç olarak niteledi, Erdoğan ve konuğunun ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki işgal ve Orta Doğu'daki gerilimi de ele alacaklarını yazdı.

BLOOMBERG: ANKARA DRON SATMAK, GAZ ALMAK İSTİYOR

Bir diğer haber ajansı Bloomberg, Sisi'nin anlaşmazlıkları tamir etmek için Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirtip Ankara'nın insansız hava aracı ihracatını artırmak ve Mısır'dan doğalgaz satın almak istediğini bildirdi.

EL YUM: GÜÇLENEN İLİŞKİLERDE YENİ İSTASYON

Mısır'dan El Yum gazetesi 'Güçlenen ilişkilerde yeni bir istasyon' başlıklı haberinde Sisi'nin Türkiye'ye tarihi bir ziyaret yaptığının altını çizdi, bir grafik yayınladı.

El Masri el Yum gazetesi ilk sayfadan verdiği haberde 'Sisi ilk kez Türkiye'de... Tarihi ziyaret dostluğu teyit edecek ve bölgenin gidişatını belirleyecek' başlığını tercih etti, Eş Şuruk gazetesi ise ziyaretin ilişkilerin sağlamlaştırılması yolunda yeni bir aşama olduğunu kaydetti.

İSRAİL BASINI NE YAZDI?

İsrail basınından Times of Israel, 'Sisi 12 yılda ilk kez Türkiye'ye gidiyor, Gazze de masada' başlıklı haberinde Mısır liderinin bölgesel güçler arasında uzun süredir donmuş ilişkilerin ısındığı bir sırada Ankara'yı ziyaret ettiğini yazdı.

Yediot Ahronot da tıpkı Times of Israel gibi Gazze Şeridi'ndeki savaş ve katliamın görüşüleceğini vurguladı, Ankara ve Kahire'ye devlet başkanı seviyesinde yapılan ziyaretlerin iki başkent arasında 10 yıldır ciddi şekilde gergin ilişkilerin yeniden inşası için büyük bir adım olduğunu kaydetti.