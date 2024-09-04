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Kremlin'den açıklama geldi: Türkiye, BRICS'e tam üyelik için başvurdu

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Kremlin&#039;den açıklama geldi: Türkiye, BRICS&#039;e tam üyelik için başvurdu

Gündem Haberleri

BRICS dönem başkanı Rusya Devlet Başkan Yardımcısı, Türkiye'nin tam üyelik için başvurduğunu ve talebin üye ülkeler tarafından değerlendirileceğini söyledi. 

Ekonomi odaklı oluşum BRICS'e katılım için Türkiye'nin başvuruda bulunduğu iddia edilmişti. Liderliğini Rusya ve Çin'in yaptığı oluşumla ilgili Rusya’nın Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov açıklamalarda bulundu. 

9. Doğu Ekonomik Forumu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada Uşakov, Türkiye'nin tam üyelik için başvurduğunu ve Ankara'nın talebinin BRICS ülkeleri tarafından değerlendirileceğini söyledi.

Kısa süre önce de Azerbaycan, BRICS'e resmen üyelik başvurusu yapmıştı.

AK PARTİ'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, “BRICS’e üye olmak istediğimiz talebi açıktır. Süreç devam ediyor, somut gelişme olursa paylaşırız. Türkiye’nin BRICS dahil önemli platformlarda yer almak istediğini sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmiştir” demişti.

ERDOĞAN ZİRVEYE KATILACAK

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazan’daki BRICS Zirvesi'ne katılma davetini kabul ettiğini belirtmişti.

Dönem başkanı olan Rusya'nın ev sahipliğindeki 16. BRICS Zirvesi, 22-24 Ekim tarihlerinde Kazan'da yapılacak.

BRICS NEDİR?

Gelişmekte olan ülkelerden Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon olarak kuruldu.

BRICS, 1 Ocak 2024'te İran, Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Etiyopya'nın resmen katılımıyla birlikte organizasyondaki üye ülke sayısı 10'a kadar genişledi. BRICS ülkelerinin toplam yüzölçümü 2024 itibarıyla yeni ülkelerin katılımıyla birlikte 45 milyon metrekare, nüfusu ise 3,4 milyar kişiye ulaşmış durumda.

https://www.youtube.com/watch?v=2-jY9NZyCT8

 

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