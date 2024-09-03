AK Parti'de değişim nasıl olacak? Ömer Çelik mart ayını işaret etti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada 21 Eylül ile delege seçim sürecinin başlayacağını duyurdu ve "Ekim-Ocak arasında belde ve ilçe kongreleri yapılacak. İl kongreleri Aralık-Mart arasında gerçekleştirilecek. 2025 Mart sonunda büyük kongre takvimi netleşecek" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

21 Eylül ile delege seçim süreci başlıyor. Ekim-Ocak arasında belde ve ilçe kongreleri yapılacak. İl kongreleri Aralık-Mart arasında gerçekleştirilecek. 2025 Mart sonunda büyük kongre takvimi netleşecek.

Bakan arkadaşlarımızın istifa ettiğine dair haberler yalan. Bunlar spekülasyon. Gözüken o ki elde edilen pozitif sonuçlardan rahatsız olanlar var.

Eylül ayı içinde vatandaş buluşmalarımız olacak.

"SİYASİ HUSUMET OLMAMALI"

Nefret siyaseti sona ermelidir. Siyasi rekabet olur ama husumet olmamalıdır. Hele de bugünün dünyasında... Türkiye'nin iç bünyesini sağlam tutmalıyız. Her zaman şunu söylüyoruz, adlar farklı olabiliriz ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir.

Atatürkçülük yapıyorum deyip çirkin bir dil kullanıyorlar. Burada oluşturulmaya çalışılan bölünmenin yeri yoktur.

Siyasi rekabet olabilir ama partililere çirkin dil kabul edilemez. Hangi siyasi partinin tabanına yapılırsa yapılsın hakarete karşıyız. Bize versin vermesin vatandaşımızın iradesine hürmet ediyoruz.

Nerden gelirse gelsin vatandaşımızın iradesine yönelik saldırıların karşısındayız.

Sırf başörtülü diye reddi hakim talebi, genç bir kadının başörtüsü nedeniyle kongreye alınmaması gibi uygulamalar nefret söylemi olara kendini gösteriyor.

CHP'YE DİLRUBA TEPKİSİ

Siyasi partinin tabanına hakaret etmiş kişinin matah bir şey yapmış gibi alkışlanması, protokolde ağırlanması hakareti alkışlatmaktır. Kendi siyasi tabanlarına saldıranları da teşvik ediyor.

Bir başka siyasi parti, sırf Kürtçe konuştuğu için birinin öldürüldüğünü söyledi. Asayiş olayını siyasi olay konumuna sokmak provokatif bir yaklaşımdır. Nefret siyasetine destek vermektir bu.

Konuşulan dile verilen tepkilerin karşısındayız.

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

Özel'in erken seçimle açıklaması kötü bir espriden öteye geçemez. Seçim bittikten sonra ilk söyledikleri, seçim istemiyoruz hizmet edeceğiz. Bu plan tutmadı, belediyelerde çalışma yok.

Herhangi bir şekilde erken seçim yok. CHP'de erken seçim var gibi gözüküyor.

TEĞMENLERİN YEMİN TÖRENİ

Dünya tarihinde ilk defa üç kız öğrenci birinci oldu. TSK, gözbebeğimiz. Geçmişte ordunun üzerinden askeri vesayet üretilmesinin en çok TSK'ya zarar verdiği görülmüştür.

Onların sevincini vatandaşların takdir edilmesi önemli. Birilerinin yaptığı açıklamalara bakarak, geçmişteki kötü tecrübelerin anımsatılması demokratik hakkını kullanan vatandaşların eleştirileri de anlayışla karşılanmalıdır.

Bir takım siyasetçi, aydın, emekli asker bu görüntülerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj verildi şeklinde konuşmaları vesayeti diriltme çabası içinde.

Teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez.

Silahlı kuvvetlerin ebedi başkomutanına saygı gösterildiği zaman Cumhurbaşkanına mesajdır denilmesi de sağlıksızdır.

Ayrıntılar geliyor...