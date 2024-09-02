BRICS ülkeleri arasında Rusya, Hindistan, Brezilya ve Çin bulunuyor

Türkiye'nin BRICS ülkeleri arasında yer alıp almayacağı tartışma konusu oldu. BRICS'in mevcut dönem başkanı olan Rusya'nın, Türkiye'nin BRICS üyeliği için başvuruda bulunduğu iddiaları gündeme geldi.

Bloomberg'den dikkat çeken iddia: Türkiye, BRICS'e katılmak için başvuru yaptı

Bloomberg'den dikkat çeken iddia: Türkiye, BRICS'e katılmak için başvuru yaptı

Putin'den BRICS sözü! Filistin, katılmak için resmi başvuru yapacak

Putin'den BRICS sözü! Filistin, katılmak için resmi başvuru yapacak

Türkiye'nin BRICS ülkeleri arasında yer alıp almayacağı konusu, uluslararası arenada geniş yankı uyandırdı.

Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı sırasında Türkiye'nin bu organizasyona üyelik başvurusunda bulunduğu iddiaları ortaya çıktı.



Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bu konuda yaptığı açıklamada Türkiye'nin BRICS'e üyelik için ilgisini daha önce duyurduğunu belirtti.

BRICS ÜLKELERİ HANGİLERİ?

BRICS ülkeleri arasında güncel olarak Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika bulunuyor.

Bu ülkeler küresel ekonomi üzerinde önemli bir etkiye sahip olup, ekonomik işbirliği ve stratejik ortaklıklar geliştiriyor.

2024 yılı itibari ile BRICS organizasyonu Mısır, Etiyopya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni de üye olarak kabul etmiş, böylece üye ülke sayısı 10'a yükselmiştir.

BRICS NEDİR?

BRICS dünya ekonomisinde önemli bir rol oynayan beş büyük gelişmekte olan ülkenin oluşturduğu uluslararası bir organizasyon.

İlk olarak 2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in bir araya gelmesiyle kurulan BRICS, 2010 yılında Güney Afrika'nın katılımıyla genişlemiştir.

BRICS küresel ekonomik düzenin alternatif bir modelini sunmayı ve üye ülkeler arasındaki işbirliğini artırmayı hedefliyor. Organizasyon uluslararası finansal sistemlerde daha fazla temsil ve söz hakkı sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor.

TÜRKİYE BRICS'E GİRECEK Mİ?

Türkiye'nin BRICS üyeliği konusundaki iddialar, son günlerde gündeme geldi. Rusya'nın BRICS dönem başkanlığı sırasında Türkiye'nin BRICS'e katılma talebinde bulunduğu bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin BRICS'e üyelik ilgisini doğruladı ancak başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Türkiye'nin BRICS üyeliği, küresel ekonomik dengeleri ve uluslararası işbirliğini etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

BRICS'İN AMACI NEDİR?

BRICS'in temel amacı, küresel finansal sistemde gelişmekte olan ülkelerin daha fazla temsil edilmesini sağlamak ve Batı merkezli ekonomik düzenlere alternatif oluşturmak olarak özetlenebilir.

Organizasyon, uluslararası finans kurumlarında daha etkili bir temsil ve söz hakkı sağlamak için çalışmakta.

2014 yılında kurulan Yeni Kalkınma Bankası (NDB) bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda da BRICS ülkeleri arasında ekonomik ve kültürel işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.