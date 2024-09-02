Bloomberg'den dikkat çeken iddia: Türkiye, BRICS'e katılmak için başvuru yaptı

ABD merkezli Bloomberg, Türkiye'nin BRICS topluluğuna katılmak için resmen talepte bulunduğunu iddia etti.

Putin ile görüşen Fidan BRICS zirvesinde net mesajlar verdi: Türkiyesiz olmaz

Putin ile görüşen Fidan BRICS zirvesinde net mesajlar verdi: Türkiyesiz olmaz

ABD merkezli Bloomberg haber sitesi, Türkiye'nin BRICS'e katılmak için aylar önce başvuru yaptığını dile getirdi.

Türkiye'nin 'Batı'nın ötesinde ittifaklar kurmak için' böyle bir yol izlemek istediğini yazan Bloomberg, BRICS'in, topluluğun genişlemesini ekim ayında Rusya'da yapılacak zirvede ele alacağı belirtildi.

Kimliğini vermeyen kaynaklar, Türkiye'nin 'küresel nüfuzunu artırmak ve geleneksel Batılı müttefiklerinin ötesinde yeni bağlar kurmak' istediğini anlattı.

Kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan yönetiminin görüşünün BRICS eksenin döndüğünü belirtti, Türkiye'nin yeni diplomatik hamlesinin kilit bir NATO ülkesi olarak yükümlülüklerini yerine getirirken bir yandan da 'çok kutuplu dünyada tüm taraflarla bağlar kurma hedeflerini yansıttığını' da belirtti.

Türkiye'nin aylar önce BRICS'e katılmak için başvuru yaptığını söyleyen kaynaklar, başvurunun onlarca yıldır Avrupa Birliği'ne (AB) katılma konusunda ilerleme yaşanmamasının sonucunda geldiğini de aktardı.

Bloomberg'e konuşan kaynaklar, 22-24 Ekim tarihlerinde Rusya'nın Kazan kentinde yapılacak zirvede BRICS'in genişlemesinin ele alınacağını aktardı. Habere göre, Malezya, Tayland ve Azerbaycan da topluluğa katılmak isteyen ülkelerden.

2024'TE 4 ÜLKE BRICS'E KATILDI

Öte yandan, bu yılın başından itibaren BRICS'e İran, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Etiyopya ve Mısır katılmıştı.

HAKAN FİDAN'IN 'BRICS' SÖZLERİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, haziran ayında BRICS+ Oturumu’na katılmak üzere Rusya’ya gitmişti.

Fidan, "Türkiye’nin topluluğa üyeliği" konusuyla ilgili, 'BRICS’in üye çeşitliliğinin birçok açıdan önemli olduğunu' dile getirmişti.

Türkiye’nin, BM Güvenlik Konseyi ve BM’nin yanı sıra diğer çok taraflı örgütlerde de reformlar yapılması için çaba sarf ettiğini vurgulayan Fidan, “Bu bağlamda BRICS ile iş birliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.