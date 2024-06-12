Putin ile görüşen Fidan BRICS zirvesinde net mesajlar verdi: Türkiyesiz olmaz

Türkiye’nin üyeliği gündemdeki yerini korurken Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya’da BRICS zirvesine katıldı. Daha önce, “Üye olmak isteriz” diyen Fidan, dün de “BRICS ile iş birliğimize değer veriyoruz. Topluluk içindeki çeşitlilik kalkınma ve istikrarı artırır” ifadelerini kullandı.

BRICS+ Oturumu’na katılmak üzere Rusya’ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önemli temaslarda bulundu. Fidan ilk olarak Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Rus tarafından yapılan açıklamada, “Lavrov, Türkiye ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve iş birliği alanlarının araştırılması için etkileşimin sürdürülmesi ihtiyacı vurgu yaptı” denildi.

Lavrov, ayrıca, BRICS’in açılışında yaptığı konuşmada da, “Adil ve çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşumuyla bağlantılı olarak uluslararası ilişkilerde değişikliklerin yaşandığını belirtti. Lavrov, “Asya, Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin Batı’ya karşı sesini güçlendirme eğiliminde” olduğunu söyledi.

Öte yandan, Çin ve Kübalı mevkidaşları ile de birer görüşme yapan Fidan daha sonra BRICS+ Oturumu’na katıldı. BRICS’in gayriresmî gündeminde “Türkiye’nin topluluğa üyeliği” konuşulurken Fidan’dan da “BRICS’in üye çeşitliliğinin birçok açıdan önemli olduğunu” dile getiren sözler geldi.

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Türkiye’nin, BM Güvenlik Konseyi ve BM’nin yanı sıra diğer çok taraflı örgütlerde de reformlar yapılması için çaba sarf ettiğini vurgulayan Fidan, “Bu bağlamda BRICS ile iş birliğimize değer veriyoruz. BRICS içindeki çeşitliliğin kalkınma ve istikrarı artırmak için önemli bir araç olduğuna inanıyoruz” dedi.

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"DOSTUM ERDOĞAN'LA TEMMUZDA GÖRÜŞECEĞİZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kremlin Sarayı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edildi. Bakan Fidan, Putin’e Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın selamlarını ileterek, “İki ülke arasındaki ilişkiler gerçekten fevkalade iyi gidiyor. Ticaret konusunda atılması gereken adımlar var. Ukrayna konusundaki arabuluculuk faaliyetlerini devam ettirmede biz de kararlıyız” diye konuştu. Rus lider Putin ise, “Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm gelişmeler, dostum Erdoğan’ın liderliğinde gerçekleşiyor. Erdoğan’a en iyi dileklerimi iletmenizi rica ederim. 3-4 Temmuz’da Astana’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceğim. Astana süreci devam etmeli. Türkiye’nin BRICS çalışmalarına gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz. Her şekilde destekleyeceğiz ve ortak sıkıntıları çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Fidan - Putin görüşmesinden bir kare