Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya'da Sergey Şoygu ile görüştü
Güncel Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından, Fidan'ın temaslarına ilişkin paylaşım yapıldı.
Paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile Moskova'da bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Suriye, Gazze'deki durum, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış müzakereleri ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.
BİR GÖRÜŞME DE NARIŞKİN İLE
Öte yandan Bakan Fidan, Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ile de bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Rusya ziyareti kapsamında, SVR Başkanı Narışkin ile Moskova'da görüştü.
Kaynak: Türkiye Gazetesi