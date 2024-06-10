Mekik dokuyor! Bakan Fidan’dan yoğun barış diplomasisi

Çin ziyaretinin ardından D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ev sahipliği yapan Hakan Fidan, dün Katar’da zirveye katıldı. Fidan bugün de Rusya’da temaslarda bulunacak, BRICS+ oturumuna katılacak. Görüşmelerde başta Gazze ve Ukrayna olmak üzere bölgedeki gelişmeler ele alınacak.

YEŞİM ERASLAN'IN HABERİ - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz hafta başında Çin’i ziyaret etmiş, Urumçi ve Kaşgar’da gerçekleştirdiği temaslar dikkatle izlenmişti. Çin’den döner dönmez İstanbul’da Gazze gündemli D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na ev sahipliği yapan Fidan, dün de Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Türkiye-Körfez İş Birliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı’na katıldı.

İlgili Haberler Bakan Fidan, savaş ve çatışmalara karşı çözüm önerisinde bulundu

Diplomasideki yoğun trafiği devam eden Dışişleri Bakanı Fidan bugün de Rusya’da mevkidaşı Sergey Lavrov dâhil, yetkililerle bira araya gelecek. Görüşmelerde ekonomik ve ticari iş birliği önemli bir yer teşkil edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ortak çalışmaların devam ettiğini belirten diplomatik kaynaklar, karşılıklı yatırımların artırılması yönünde iki tarafın ortak iradesinin sürdüğüne işaret etti. Turizmin, iki halk arasında en önemli etkileşim kanallarından biri olduğunu belirten kaynaklar, Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısının 2023’te yüzde 20 artarak 6,3 milyona ulaştığını hatırlattı. Bakan Fidan’ın, ziyaret sırasında Rusya’da iş yapan Türk iş insanlarıyla da bir araya geleceği de öğrenildi.

BRICS+ OTURUMUNA KATILACAK

Bakan Fidan yarın ise BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Nizhny Novgorod’ta düzenlenecek BRICS+ oturumuna katılacak. Bakan Fidan, devam eden savaşın bir an önce barışçıl yollarla son bulması yönündeki beklentisini ve bu yönde Türkiye’nin elinden gelen desteği vermeye hazır olduğu mesajını yineleyecek. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmelerde Gazze’deki son gelişmeler, Ukrayna, Suriye, Libya, Güney Kafkasya başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulacak.

15 ÜLKE DAVET EDİLDİ

BRICS+’in uluslararası güvenlik, sürdürülebilir kalkınma ve küresel yönetişim konularının ele alınacağı oturumuna, BRICS üyesi ülkelere ilaveten, 15 ülke (Türkiye, Bahreyn, Bangladeş, Belarus, Cezayir, Endonezya, Kazakistan, Küba, Laos, Moritanya, Nijerya, Tayland, Sri Lanka, Venezuela ve Vietnam) davet edildi. Bakan Fidan, toplantıda muhataplarıyla ikili görüşmeler yapacak.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE ÇAĞRI: İSRAİL'İ BASKI ALTINA ALALIM

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha’daki toplantıda konuştu. Fidan “Körfez ülkeleriyle ilişkilerimize özel önem atfediyoruz. İlişkilerimizde geldiğimiz nokta memnuniyet verici” dedi. Gazze’de yaşanan katliama da dikkat çeken Bakan Fidan “Hepimizi İsrail ve müttefikleri üzerinde baskı kurmak için elimizdeki bütün imkânları kullanmaya çağırıyorum. Bazı Batılı dostlarımızın unuttuğu uluslararası hukuk, insan hakları ve evrensel değerleri savunmak için saflarımızı sıklaştıralım. Gazze’nin yeniden inşasına katkıda bulunmaya hazırız. Gazze’yi yıkanlar ve yardımcı olanlar bu zararları tazmin etmeli. İşgale karşı direniş artık İsrail ile Filistin arasında bir çatışma olmaktan çıktı, bütün dünyada zalimlerle mazlumlar arasında bir mücadele hâline geldi” ifadelerini kullandı. Öte yandan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile de görüşme gerçekleştirdi.