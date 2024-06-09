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Katar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüşen Bakan Hakan Fidan tablo ile Gazze mesajı verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Katar&#039;da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüşen Bakan Hakan Fidan tablo ile Gazze mesajı verdi

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'daki Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi toplantısında dünyaya Gazze mesajı verdi. Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya gelen Bakan Fidan'ın arkasındaki tablo dikkat çekti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Yüksek Düzeyli Stratejik Diyalog Dışişleri Bakanları 6. Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Katar'ın başkenti Doha'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir araya geldi.

HAKAN FİDAN'DAN MESCİD-İ AKSA VE KUBBET-ÜS SAHRA MESAJI

Katar'da bir araya gelen ikili birlikte poz verdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, fotoğraftaki detay dikkat çekti.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Doha’da Heniyye ile görüştüğü belirtildi.

Katar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüşen Bakan Hakan Fidan tablo ile Gazze mesajı verdi - 1. Resim

Görüşmede Bakan Fidan ve - Heniyye'nin arkalarında Mescid-i Aksa ve Kübbet-üs Sahra'nın bulunduğu dev bir pano yer aldı.

İkilinin görüşmesindeki bu detay, 'Katar'dan dünyaya Gazze mesajı' olarak yorumlandı.

Katar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüşen Bakan Hakan Fidan tablo ile Gazze mesajı verdi - 2. Resim

BAKAN FİDAN ÇİN ZİYARETİNDE DE KRAVATLA MESAJ VERMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin temasları sırasında Urumçi ve Kaşgar'ı ziyaret ettiğini belirterek, Türk İslam medeniyetinin kuruluşuna katkı veren tarihi şehirleri ziyaret etme fırsatı bulduğunu ifade etti.

Bakan Fidan'ın ziyaretleri esnasında tercih ettiği mavi renkli kravat aslında Doğu Türkistan'ın bağımsızlık sembolü bayrağının rengidir. Bayrakta kullanılan mavi renk ise özgürlüğü ve sonsuzluğu simgeler.

Katar'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüşen Bakan Hakan Fidan tablo ile Gazze mesajı verdi - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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