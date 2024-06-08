Gündem Gazze! Hakan Fidan: Netanyahu ateşle oynamaya devam ediyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan konuşmasında Filistin davasını ele aldı. Bakan Fidan, "Gazze'deki İsrail zulmü karşısında sessiz kalmayacağımızı tüm dünyaya ilan ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğini uluslararası platformlardan biri olan Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bugün D-8 ülkeleri Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan ve Türkiye olarak İstanbul'dan Filistin'e desteğimizi en güçlü şekilde duyuruyoruz." dedi.

"ZULMÜN BİTMESİ İÇİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDECEĞİZ"

Bakan Fiden, Filistin için "Öteden beri hepimizin ortak paydasıdır" diyerek "Gazze'deki zulmün bitmesi için elimizdeki tüm imkanları seferber edeceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan Fidan, "Gazze'deki katliamı gerçekleştirenler hesap verecek. Filistin BM'ye tam üye olacak." şeklinde konuştu.

"D-8 ÜLKELERİ OLARAK BU ADALETSİZLİĞİN SON BULMASINI SON BULMASINI İSTİYORUZ"

İsrail'in Filistin zulmüne karşı çıkan ülkeleri takdirle karşıladıklarını söyleyen Bakan Fidan, Avrupa Birliği'ndeki bazı ülkelerin cesur bir tavırla Filistin'e destek çıkmalarının bir umut ışığı olarak gördüklerini kaydetti. Bakan Fidan konuşmasının devamında şu ifadeler yer verdi:

"D-8 ülkeleri olarak bizler Filistin konusunda hep birlikte hareket etmek konusunda kararlıyız. İstanbul'da yayınladığımız ortak bildiri bunun tezahürüdür. Çözümü başkalarından beklemiyoruz. Çözüm için buluşuyor hep birlikte yol arıyoruz. Ortak bildiride yer alan somut adımlar İsrail üzerindeki baskıları artıracak Filistinli kardeşlerimizin özgürlüklerine kavuşmasına katkı sağlayacaktı. D-8 ülkeleri olarak İstanbul'da alacağımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum."