İstanbul'da Gazze zirvesi! Hakan Fidan'dan toplantıya damga vuran sözler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın çağrısıyla İstanbul'da Gazze için D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı gerçekleştiriliyor. Toplantıda konuşan Fidan, "Filistin'e desteğimizi en güçlü şekilde duyuruyoruz. Gazze'nin yanında, İsrail'in zorbalığına direnmek hepimizin görevidir." dedi.

İstanbul'da bugün yapılan olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda, Gazze'deki durum ana gündem ele alınıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantıda bir konuşma gerçekleştirdi.

"KATLİAM YAPANLAR HESAP VERECEK"

Fidan'ın açıklamaları şu şekilde: "Gazze'de katliam yapan hesap verecek. Gazze'nin ümide ihtiyacı var. Filistin'e desteğimizi en güçlü şekilde duyuruyoruz.

"ZORBALIĞA DİRENMEK HEPİMİZİ GÖREVİ"

Gazze'nin yanında, İsrail'in zorbalığına direnmek hepimizin görevidir. İslam dünyası kararlı bir duruş gösteriyor. D-8 İsrail'e karşı dayanışmamızı gösteren bir platform. Bu savaş İsrail-Filistin savaşı değil, küresel demokrasiye bir meydan okuma."

D-8 ÜLKELERİ

D–8 ülkeleri arasında Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Malezya, Nijerya ve Pakistan bulunuyor. Konsey, ülkeler arasında kalkınma işbirliğine dayalı bir organizasyon yürütüyor.