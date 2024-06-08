Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı nasıl ağırlayacak? Özel'den "cumhurbaşkanlığı forsu" çıkışı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, salı günü genel merkez binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlayacak. Görüşmede ele alınacak konuları anlatan Özel, "Masanın yanında bu iki koltuk olacak. Cumhurbaşkanı Türk Bayrağı, ben CHP Bayrağı tarafında oturacağım. Cumhurbaşkanı geldiği için Türk bayrağında Cumhurbaşkanlığı Forsu da olacak." dedi.

CHP Genel Merkezi'nde salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ağırlamaya hazırlanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE HANGİ KONULARI GÖRÜŞECEK?

Hürriyet'e konuşan Özel, Erdoğan ile görüşeceği konuları vurgulayarak "Asgari ücreti de konuşacağız, emekli aylığını da. Asgari ücrette bir düzenleme yapılmazsa bir büyük geçinemiyoruz mitingi yapacağız. Vergide adalet sağlanmalı. Bir önceki toplantıdan sonra 28 Şubat gelişmesi önemliydi. İkincisi de bizim genel başkan yardımcılarımızın bakanlarla görüşmesiydi. Mehmet Özhaseki ve Hakan Fidan ile görüşüldü, bugün (dün) de Yankı Bağcıoğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüştü. Pazartesi günü de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüşülecek. Bu dört görüşmenin ardından da salı günü biz görüşeceğiz. Bu temaslar hem bizim açımızdan hem de ülkenin normalleşmesi açısından önemli." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, 2 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti.

"TÜRK BAYRAĞINDA CUMHURBAŞKANLIĞI FORSU DA OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 11 Haziran Salı günü CHP Genel Merkezi'nde ağırlamaya hazırlanan Özel, makamında oturduğu koltuğu işaret ederek "Bunun bir ikizi daha var. (Ortadaki yuvarlak küçük masayı işaret ederek) bu masanın yanında bu iki koltuk olacak. Cumhurbaşkanı Türk Bayrağı, ben CHP Bayrağı tarafında oturacağım. Cumhurbaşkanı geldiği için Türk bayrağında Cumhurbaşkanlığı Forsu da olacak. Onu Cumhurbaşkanlığı’ndan istedik. Çünkü kanunda yazılmış her şeyi, kanuna uygun bayrak talep ettik." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL, ERDOĞAN'A NELER İKRAM EDECEK?

Erdoğan'a neler ikram edeceğini de anlatan Özel, şunları söyledi: "Cumhurbaşkanı geldiğinde binada yapmamız gereken ne var diye de sordum. Örneğin, kendisine CHP Bayrağı tarafında oturmasını teklif etmemin nezaketsizlik olacağı söylendi. Ne ikram edileceğini kendisine sorarız tabii. Ama burada başka yerde olmayan birkaç şey var, mesir çayı, mor reyhan çayı, keçi boynuzu çayı gibi.